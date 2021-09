AMAZON - Aktie prallt an wichtiger Hürde ab

Die Amazon-Aktie markierte am 13. Juli 2021 ihr aktuelles Allzeithoch bei 3.773,08 USD. Danach setzte eine Abwärtsbewegung ein, die nach der Bekanntgab der letzten Zahlen deutliche beschleunigt wurde. Die Aktie fiel unter das alte Allzeithoch bei 3.552,25 USD zurück. Sie fand erst am 20. August bei 3.175,76 USD ein Tief.

Dort startete eine Erholung, welche den Wert am Mittwoch über den Abwärtstrend seit 13. Juli führte. Allerdings konnte er diesen Ausbruch nicht bestätigen. Die Hürde bei 3.552,25 USD erwies sich in der letzten Woche als zu hoch. Die Aktie prallte dort am Donnerstag nach unten ab und gab am Freitag weiter nach.

Neue Verkaufswelle?

Aber ein „endgültiger“ Abpraller und der Start einer neuen Abwärtsbewegung ist das wohl noch nicht. Kurzfristig kann es allerdings zu einem Rückfall gen 3.394,18 USD kommen. Erst mit einem Bruch dieser Unterstützung würde sich weiteres Abwärtspotenzial bis ca. 3.175 USD oder sogar 2.888-2.871 USD ergeben.

Sollte die Amazon-Aktie über 3.552,25 USD ausbrechen, bestünde die Chance auf eine Rally in Richtung Allzeithoch und vielleicht sogar in Richtung 4.395 USD.

Fazit: Die Amazon-Aktie befindet sich nach der Erholung der letzten Wochen in einer Entscheidungssituation. Diese Entscheidung muss allerdings nicht direkt fallen, sie könnte jedoch eine größere Bewegung auslösen.

Zusätzlich lesenswert:

MICROSOFT - Kleines Verkaufssignal

Traden wie ein PROfi mit Guidants PROmax. Drei Musterdepots (Trading-Depot, Investment-Depot, Weygand-Depot). 13 Experten mit verschiedenen Schwerpunkten. Inclusive Aktien-Screener und Godmode PLUS. Jetzt abonnieren!

Amazon.com-Aktie

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)