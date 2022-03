AMC Entertainment: Wenn zu viel Geld in der Kasse ist! – Kinobetreiber erwirbt Anteile an Goldexplorer – Hycroft-Aktie klar im Plus

Ich musste die Nachricht schon zweimal lesen und hab den Sinn immer noch nicht so recht verstanden. Der größte Kinobetreiber der Welt steigt bei einem Gold- & Silber-Explorer ein, der finanzielle nicht gerade auf Rosen gebettet ist. Kommt jetzt der verbliebene Rest der Avengers bei den Minen von Hycroft vorbei und sorgt schneller für Einnahmen? So wirklich passt das neue Engagement von AMC Entertainment nicht zusammen. Trotzdem hat Vorstandsvorsitzender Adam Aron eine ganz simple Erklärung für den Schritt. Er sieht Hycroft Mining in einer ähnlichen Situation wie AMC vor einem Jahr: „Auch Hycroft verfügt über grundsolide Vermögenswerte, war jedoch aus verschiedenen Gründen mit einem schwerwiegenden und unmittelbaren Liquiditätsproblem konfrontiert. Der Aktienkurs geriet dadurch stark unter Druck. Wir sind zuversichtlich, dass unser Engagement dem Unternehmen sehr helfen kann, um seine Herausforderungen zu meistern - zu seinem und zu unserem Nutzen.“

Weiß AMC nicht wohin mit seinem Geld oder braucht die dringend neue Fantasie?

Die Papiere des weltweit größten Kinobetreibers waren im vergangenen Jahr eine der wichtigsten „Meme-Aktien“. Nachdem AMC zur Hochzeit der Corona-Pandemie alle Kinos schließen mussten und die Short-Quote in die Höhe schoss, schlossen sich viele Kleinanleger über das Reddit-Forum wallstreetbets zusammen und lösten mit ihren Käufen einen Short-Squezze aus, der den Kurs in der Spitze über 70 Dollar steigen ließ. Das Management von AMC hat diese unerwartete Kursentwicklung clever durch Kapitalerhöhungen ausgenutzt. Damit hat sich der weltweit größte Kinobetreiber sich ein komfortables Finanzpolster geschaffen, um in besseren Zeit zu expandieren. Wer allerdings gedacht hatte, dass AMC neue Kinosäle baut, der hat sich getäuscht. Obwohl die Kinos sich immer weiter füllen, steigt das Unternehmen bei einem Gold- & Silber-Explorer ein. Der Kinobetreiber wird für 27,9 Millionen Dollar in bar ungefähr 23,4 Millionen Aktien und eine gleiche Menge an Aktienoptionsscheinen erhalten. Mit dem Deal übernimmt AMC rund 22 Prozent von Hycroft.

Alte „Meme-Aktie“ kauft sich bei seinen Nachfolger ein?

Ja das waren noch Zeiten als AMC als „Meme-Aktie“ in aller Munde war, die Aktie über 60 Dollar notierte und sich viele Anleger fragten: Soll ich jetzt noch einsteigen? Wer sich dafür entschieden hat, ist damit nicht glücklich geworden. Es kam nämlich, wie es kommen musste. Obwohl die Aktie in den vergangenen 9 Monaten immer mal wieder kurzfristig etwas in die Höhe schoss, ist sie mittlerweile wieder am dem Boden der Tatsachen angekommen. Mit dem heutigen Kursplus von rund 2 Prozent steht die Aktie gerade einmal bei 13,80 Dollar – sehr, sehr weit entfernt von dem einstigen Höchstkurs bei 72,62 Dollar. Dafür zieht die Aktie von Hycroft heute kräftig an. Zumindest vorbörslich, da konnte sich der Wert verdoppeln. Im regulären Handel ist davon aber mittlerweile nur noch ein Plus von etwas mehr als 15 Prozent übrig geblieben. Auch hier galt die Devisen: „Nur der frühe Vogel fängt den Wurm“.

Passt das wirklich zusammen?

Es ist eigentlich Schade, dass AMC sich für eine Expansion außerhalb seines Metiers entschieden hat. Nach den Kinoerfolgen der neuen Fortsetzungen von Spiderman und Batman hätte die Aktie sicherlich einen höheren Kurs verdient. Doch jetzt stellt sich erst einmal die Frage: Warum macht AMC das? Vielleicht weil das Unternehmen gut beraten wurde. AMC ist nämlich nicht alleine bei Hycroft eingestiegen. Milliardär Eric Sprott, der in Gold- & Silberszene als Investment-Guru angesehen wird, ist ebenfalls bei Hycroft wohl zu den gleichen Bedingungen eingestiegen. Daher hört es sich zunächst nach einer guten Empfehlung an. Ob es tatsächlich so ist, wird sich wohl noch zeigen. Bis dahin dürfte der Einstieg von AMC erst einmal für Kopfschütteln sorgen. Und sollte das Experiment der Diversifizierung von AMC fehlschlagen, dann dürfte die Häme nicht kleine sein.

Vielleicht hofft AMC aber auch darauf, dass viele Short-Seller jetzt darauf wetten, dass die Expansion in die Gold- & Silber-Branche fehlschlägt und das Forum der wallstreetbets die Aktie wiederentdeckt. Die Zeit von Kursen oberhalb von 70 Dollar waren zwar schön, aber nicht sehr lange. Sie dürften aber trotzdem eher Material für einen Kinofilm bieten. Die aktuelle Nachricht lädt nicht zum Kauf einer der beiden Aktien ein.

Von Markus Weingran

Foto: Eric Glenn / shutterstock