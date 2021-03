AMD - Aktie mit kurzfristigem Aufwärtspotenzial

Die AMD-Aktie legte in den letzten Jahren eine sehr steile Rally hin und kletterte am 02. September 2020 auf en Hoch bei 94,28 USD. Seit diesem Hoch befindet sich die Aktie in einer Seitwärtsbewegung. Daran änderte auch der Anstieg auf ein neues Allzeithoch bei 99,23 USD Anfang November nichts. Die untere Begrenzung dieser Seitwärtsbewegung ist die Oberkante des Aufwärtsgaps vom 29. Juli 2020 bei 73,90 USD.

Am 08. März fiel die Aktie auf diese untere Begrenzung zurück. In diesem Bereich verläuft aktuell auch der Aufwärtstrend seit Dezember 2018. Dort drehte die Aktie zuletzt auch leicht nach oben. Gestern kam es zu einem ersten kleinen Kaufsignal.

10 % Anstieg möglich?

Das Chartbild der AMD-Aktie macht auf mittelfristige Sicht einen neutralen Eindruck. Die Seitwärtsbewegung dominiert. Erst ein stabiler Ausbruch über 94,28 USD wäre ein neues Kaufsignal. In diesem Fall könnte es zu einer Rally in Richtung 120 USD kommen. Sollte die Aktie allerdings stabil unter 73,90 USD abfallen, wäre die Bewegung der letzten Monate eine Topbildung. Abgaben in Richtung 57,92 USD wären dann möglich.

Im kurzfristigen Rahmen macht die Aktie einen leicht bullischen Eindruck. Die Aktie könnte in den nächsten Tagen in Richtung 84,66 USD oder sogar knapp 90 USD ansteigen.

