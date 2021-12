ANALYSE-FLASH: Baader Bank belässt Software AG auf 'Add' - Ziel 42 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Baader Bank hat Software AG nach der Ankündigung einer strategischen Partnerschaft auf "Add" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Analyst Knut Woller verwies in einer am Dienstag vorliegenden Studie darauf, dass Silver Lake für rund 344 Millionen Euro Wandelschuldverschreibungen des Softwareherstellers zeichne. Angesichts dieser Investition des US-Finanzinvestors könnten Übernahmen in Zukunft wieder eine größere Rolle für die Software AG spielen./ck/mis

