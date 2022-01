ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für Morphosys auf 36 Euro - 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Morphosys vor der Berichtssaison im europäischen Pharmasektor von 47 auf 36 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Equal Weight" belassen. Analystin Emily Field aktualisierte in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie ihre Schätzungen. Das Interesse an Konzernen dürfte in Zeiten volatiler Märkte größer werden, kleinere Unternehmen wie Morphosys dürften aber länger brauchen, um auf Touren zu kommen. Für den Biotech-Anbieter passte er seine Erwartungen an die Forschungsausgaben und das Kernmedikament Monjuvi an./tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2022 / 09:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.01.2022 / 05:30 / GMT