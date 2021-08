ANALYSE-FLASH: Berenberg startet Novem mit 'Buy' - Ziel 28 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat Novem mit "Buy" und einem Kursziel von 28 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Autozulieferer für hochwertige Innenraumteile sei in diesem Bereich Marktführer und erziele auch die höchsten Margen, schrieb Analyst Philippe Lorrain in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er traut dem Unternehmen bis 2026 ein jährliches Umsatzwachstum von durchschnittlich sechs Prozent zu, während das operative Ergebnis (Ebit) um zehn Prozent per annum steigen dürfte. Die Bewertung im Branchenvergleich sei zudem attraktiv./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.08.2021 / 16:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX