ANALYSE-FLASH: UBS belässt Tesla auf 'Neutral' - Ziel 325 Dollar

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Tesla nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 325 US-Dollar belassen. Der US-Hersteller von E-Autos habe auf bereinigter Basis starke Kennziffern für Gewinn und freien Barmittelfluss ausgewiesen, schrieb Analyst Patrick Hummel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Markterwartungen an das operative Ergebnis für das Gesamtjahr dürften nun um rund ein Fünftel steigen./tav/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2020 / 21:07 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2020 / 21:07 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX