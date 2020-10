Aston Martin: Daimler-Tochter Mercedes Benz erhöht Anteil auf 20 Prozent – Aktie gibt zweistellig Gas

Schon seit einiger Zeit ist darüber spekuliert worden, ob der Stuttgarter Autobauer ein größeres Interesse am britischen Konkurrenten Aston Martin hat. Seit heute ist klar – Daimler hat es. Über die Tochter Mercedes Benz baut der Dax Konzern die bisherige Beteiligung von fast 3 Prozent auf rund 20 aus. Dafür übernimmt Mercedes neue Aston Martin Aktien im Wert von 286 Millionen Britischen Pfund (umgerechnet etwas mehr als 316 Millionen Euro).

Der Erwerb der neuen Aktien beinhaltet auch eine Ausweitung der Technologie-Partnerschaft. Aston Martin erhält unter anderem Hybrid- und Elektroantriebsstränge der nächsten Generation sowie andere Fahrzeugkomponenten und -systeme. Die Briten, die unter anderem für die Autos aus den James-Bond-Filmen bekannt sind, leiden seit geraumer Zeit unter einer Flaute und setzen große Hoffnungen in den ersten eigenen SUV namens DBX. Durch die neue Finanzierungsrunde hat Aston Martin einen Cashbestand von rund 500 Millionen GBP.

Die Anleger zeigen sich erfreut über den Ausbau der Beteiligung von Daimler. Auf Tradegate springt die Aktie in der Spitze über 14 Prozent in die Höhe, nachdem das Papier schon in einem eher schwachen Markt den Handel mit einem Plus von fast 5 Prozent beendet hatte.

