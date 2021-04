Atos: Wirtschaftsprüfer finden Bilanzfehler – Aktie stürzt in den Keller

Bilanz-Ungereimtheiten haben die Aktien des IT-Dienstleisters Atos am Donnerstag auf ein Tief seit mehr als einem Jahr zurückgeworfen. Als abgeschlagenes Schlusslicht im französischen Leitindex Cac 40 rutschten sie zuletzt noch um fast 14 Prozent ab, nachdem sie zuvor sogar um rund 22 Prozent in die Tiefe gerauscht waren bis auf 52,14 Euro. Atos zufolge haben Wirtschaftsprüfer Fehler in der Rechnungslegung 2020 bei US-Geschäftseinheiten des Konzerns gefunden.

Erste Analystenkommentare dazu ließen nicht lange auf sich warten. Die Citigroup strich ihre Kaufempfehlung für die Papiere und votiert nun mit „Neutral“. JPMorgan-Analystin Stacy Pollard zufolge könnten die Bilanzierungsprobleme Atos nun weiter zurückwerfen.

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: xalien / Shutterstock.com

onvista-Ratgeber: ETF-Ratgeber – So finden Sie die besten Indexfonds