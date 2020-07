ATOSS SOFTWARE - Klappt es nun?

ATOSS Software AG - WKN: 510440 - ISIN: DE0005104400 - Kurs: 106,500 € (XETRA)

Die in der Analyse Ende Juni angesprochene Umkehrkerze und der Pullback auf die alten Hochs bei der Aktie von Atoss Software erwiesen sich als gute Signale. Der Wert erholt sich seither auch, allerdings fehlt es an Dynamik und neue Hochs blieben bislang aus. Die Konsolidierung der vergangenen Tage bietet noch einmal Chancen.

Das Chance-Risko-Verhältnis hat sich beim SDAX-Aufsteiger gegenüber Ende Juni zwar etwas verschlechtert, durch den EMA50 und den Aufwärtstrend seit März hat die Unterstützungszone um 96 EUR aber nochmals an Aussagekraft gewonnen. Im Idealfall schaffte der Wert im dritten Anlauf den Durchbruch durch die Marke von 114,00 EUR. Das Ziel für eine solche Bewegung wurde nun aber auf 122,75 EUR angepasst. Erreicht die Aktie dieses Niveau, muss man die Muster neu auswerten und daraufhin untersuchen, ob im Anschluss auch die obere Begrenzung des Trendkanals erreicht werden kann.

Das engere Stoppniveau bei 95,60 EUR liegt aktuell immer noch in der Gefahrenzone, ein unglückliches Ausstoppen muss hier also im Falle eines weiteren Pullbacks eingerechnet werden. Gibt die Aktie den Aufwärtstrend seit März auf, würde sich das Chartbild etwas eintrüben, wobei grundsätzlich über dem Tief bei 75,75 EUR mittelfristig in meinen Augen die Bullen immer noch Vorteile hätten.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mio. EUR 71,40 79,20 91,90 Ergebnis je Aktie in EUR 1,70 1,81 2,23 Gewinnwachstum 6,47 % 23,20 % KGV 63 59 48 KUV 11,9 10,7 9,2 PEG 9,1 2,1 Dividende je Aktie in EUR 1,28 1,36 1,67 Dividendenrendite 1,20 % 1,28 % 1,57 % *e = erwartet

