AURUBIS - Aktie mit Erholungschancen

Aurubis AG - WKN: 676650 - ISIN: DE0006766504 - Kurs: 73,400 € (XETRA)

Die Aurubis-Aktie fiel am 18. März 2020 auf ein Tief bei 30,05 EUR zurück. Bis August 2020 schoss die Aktie steil nach oben. Aber nach einem Hoch bei 62,90 EUR nahm das Tempo der Aufwärtsbewegung deutlich nach. Anschließend begrenzte eine obere Pullbacklinie das Kursgeschehen. Im Juli 2021 attackierte der Wert mehrfach diese Trendlinie und kletterte dabei sogar auf ein neues Allzeithoch bei 87,74 EUR.

Allerdings bildete der Wert anschließend ein kleines Doppeltop aus. Dieses vollendete er mit dem Bruch der Unterstützung bei 79,86 EUR. Das rechnerische Ziel aus dieser Formation liegt bei 72,69 EUR.

Die Aktie fiel deutlich unter dieses Ziel. Erst bei 69,70 EUR fand die Aktie am 20. August ein Tief. In dieser Abwärtsbewegung fiel der Wert auch unter seinen Aufwärtstrend seit Oktober 2010.

Nur kurzfristige Erholung

Die Aurubis-Aktie könnte in den nächsten Tagen noch etwas ansteigen und sich in Richtung des EMA 50 bei aktuell 77,84 EUR erholen. Anschließend könnte es allerdings zu einer weiteren Verkaufswelle in Richtung 62,20-60,98 EUR kommen. Ein größeres Kaufsignal ergäbe sich erst mit einem Anstieg über 79,86 EUR. Dann wäre ein Anstieg in Richtung 86,80-87,74 EUR möglich.

Zusätzlich lesenswert:

AFFIRM HOLDINGS - Das könnte die Trendwende sein

FRESENIUS MEDICAL CARE - Greifen jetzt die Bullen zu?

Traden wie ein PROfi mit Guidants PROmax. Drei Musterdepots (Trading-Depot, Investment-Depot, Weygand-Depot). 13 Experten mit verschiedenen Schwerpunkten. Inclusive Aktien-Screener und Godmode PLUS. Jetzt abonnieren!

Aurubis-Aktie

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)