AXA - Dividende runter, Aktie rauf

Der Versicherungskonzern AXA streicht seine Dividende zusammen. Mit Blick auf die Unsicherheiten rund um die Coronavirus-Epidemie hat der Verwaltungsrat den Dividendenvorschlag an die Hauptversammlung von 1,43 EUR auf 0,73 EUR je Aktie gesenkt. Sollte sich das Geschäft allerdings wieder schnell bessern, könnte im vierten Quartal eine Sonderdividende von 0,70 EUR je Aktie gezahlt werden, womit die ursprünglichen 1,43 EUR je Aktie wieder erreicht wären. Auf Basis dieser Kalkulation kommt die Aktie auf eine ansehnliche Dividendenrendite von über 7 %.

Auch der Chart ist inzwischen wieder ansehnlich. Mit dem heutigen Kurssprung ist die Widerstandszone zwischen 16,78 und 17,26 EUR Geschichte. Luft wäre nun in Richtung einer Gapoberkante bei 19,78 EUR vorhanden. Dort wird in Kürze auch der EMA200 auftreffen. Etwas darüber liegt ein langfristig wichtiger Widerstand bei 20,53 EUR, dessen Unterschreiten im März eine Trendverschärfung zur Unterseite auslöste.

Absicherungen für Long-Positionen könnte man nun unter das Zwischentief bei 16,38 EUR in den Markt legen.

Aus fundamentaler Sicht haben die Verantwortlichen die Auswirkungen der Coronavirus-Epidemie etwas näher beziffert. 2020 könnten Belastungen in der Schaden- und Unfallversicherung von 1,2 Milliarden EUR auftreten, vorrangig begründet in Betriebsunterbrechungen und Absagen von Veranstaltungen. Weitere 300 Mio. EUR seien auf sogenannte Solidaritätsmaßnahmen zurückzuführen, beispielsweise erweiterte Krankenversicherungen für bedürftige Kunden in Frankreich.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. EUR 103,53 101,04 103,93 Ergebnis je Aktie in EUR 1,51 2,31 2,82 KGV 13 8 7 Dividende je Aktie in EUR 1,43 1,43 1,43 Dividendenrendite 7,34 % 7,34 % 7,34 % *e = erwartet

