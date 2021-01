BaFin-Chef geht im Wirecard-Skandal - Nächste Woche Details zum Umbau der Finanzaufsicht

Berlin (Reuters) - Angesichts des milliardenschweren Wirecard-Bilanzskandals setzt das Bundesfinanzministerium den Chef der Finanzaufsicht Bafin vor die Tür.

Finanzminister Olaf Scholz und Bafin-Chef Felix Hufeld seien zu dem Entschluss gekommen, dass es einen personellen Neustart an der Spitze der BaFin geben sollte, teilte das Ministerium am Freitag überraschend mit. Nächste Woche sollen Details zum Umbau der Bonner Behörde veröffentlicht werden. Dieser wird vorgeworfen, im Wirecard-Skandal versagt zu haben. Hufeld steht seit Jahren an der Spitze der Behörde. "Die geplante organisatorische Reform der BaFin verbinden wir mit einem personellen Neuanfang", sagte Finanzminister Olaf Scholz.