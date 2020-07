BALLARD POWER - Fahnenstange im Chart

Ballard Power Systems Inc. - WKN: A0RENB - ISIN: CA0585861085 - Kurs: 19,935 $ (NASDAQ)

Am Montag der vergangenen Woche kam es mit dem Ausbruch über den zentralen Widerstandsbereichs bei 14 - 15 USD zu mittel- bis langfristigen Kaufsignale. Am Dienstag Mittag erschien dann die Analyse BALLARD POWER - Treffer versenkt! Und weiter geht's mit der Rallyansage und dem ersten Kursziel 20 USD. Im gestrigen Handel wurde ein Tageshoch bei 20,015 USD markiert - das Ziel ist erreicht. Was folgt nun auf die Fahnenstange? Im langfristigen Chartbild eröffnet sich mit dem dynamischen Ausbruch enormes Kurspotenzial.

Kurzfristig stellt sich die Frage, ob die Ausbruchsbewegung tief an das Ausbruchslevel bei 14 - 15 USD korrigiert wird oder nicht. Angesichts der Dynamik wären Zwischenkorrekturen auf hohem Niveau zu bevorzugen, denen eine Rallyfortsetzung folgen sollte. Anbei der Originalchart der vorigen Analyse:

Ballard Power Systems IncAuf zu alten Höhen

Der langfristige Monatschart zeigt die große Trendwende, die nach dem jahrelangen Niedergang der Aktie nun immer konkretere Formen annimmt. So lange das Papier oberhalb des zentralen Widerstandsbereichs bei 14 - 15 USD notiert, sollte es auf mittel- bis langfristige Sicht weiter nach oben gehen. Bei 33 - 36 und 60 - 63 USD liegen die nächsten markanten Widerstandszonen, darüber hinaus wäre Platz bis zum Allzeithoch bei 144,94 USD.

Korrekturen könnten die Aktie im Falle starker Gewinnmitnahmen tatsächlich zurück an das Ausbruchslevel bei 14 - 15 USD bringen, wo sich neue Longchancen ergeben könnten. Größere Verkaufssignale im langfristigen Chart ergeben sich erst bei einem nachhaltigen Rückfall unter 10 USD.

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)