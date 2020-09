BASF - Die Zitterpartie

BASF SE - WKN: BASF11 - ISIN: DE000BASF111 - Kurs: 49,985 € (XETRA)

Nach der Verteidigung der Unterstützung bei 46,90 EUR stieg die Aktie von BASF Anfang September über eine kurzfristige Abwärtstrendlinie und anschließend auch über den Widerstand bei 54,24 EUR an. Allerdings währte der Ausflug über die Marke nur kurz: Ausgehend von einem Hoch bei 55,84 EUR wurde der Wert zuletzt in einer steilen Verkaufswelle bis an die Unterstützung bei 49,11 EUR gedrückt und unterschritt dabei die mittelfristige Aufwärtstrendlinie, die bis zum Tief vom März zurückreicht.

Eine Restchance für die Käufer

Theoretisch besteht die Chance, dass die Abwärtsbewegungen von Juni bis Anfang August und die laufende Verkaufswelle zusammen eine größere Korrekturformation bilden. Dann sollte der Abverkauf der letzten Tage allerdings im Bereich von 49,11 EUR, spätestens jedoch bei 46,90 EUR enden. Anschließend würde der Wert in diesem Szenario in eine steile Erholung übergehen, die direkt wieder über 53,00 EUR und später bis an den zentralen Widerstand bei 58,82 EUR führen kann.

Sollte es sich bei der laufenden Abwärtsbewegung nicht um den dritten Teil einer Korrektur, sondern um den Auftakt eines neuen Abwärtstrends handeln, dürfte dieser kaum an der 46,90 EUR-Marke Halt machen. In diesem aktuell wahrscheinlicheren Fall dürfte der Support zeitnah gebrochen und die Aktie bis 44,00 EUR und darunter bis 41,14 EUR gedrückt werden. Letztlich wäre auch ein Einbruch bis 37,35 EUR, also das Tief von Mitte März nicht mehr auszuschließen.

BASF Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)