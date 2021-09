Beiersdorf: Bernstein-Abstufung treibt Aktie bis an 200-Tage-Trend hinunter – Analyst sieht viel Hoffnung im Kurs eingepreist

Eine Abstufung des Analysehauses Bernstein Research hat die Papiere von Beiersdorf im heutigen Handel bis an ihre 200-Tage-Linie getrieben. Die Aktie ist im frühen Handel deutlich abgerutscht und habt damit ihre jüngste Kurskorrektur fortgesetzt. In der Spitze fielen die Papiere um bis zu zweieinhalb Prozent auf 96,20 Euro und damit direkt an die 200-Tage-Linie. Diese gilt als viel beachteter Indikator für den längerfristigen Trend. Zuletzt konnten sie sich wieder erholen und gaben zuletzt noch knapp eineinhalb Prozent auf 97,26 Euro nach. Damit ist das Papier so billig wie seit Monaten nicht mehr.

Bernstein Research setzt die Papiere des Konsumgüterherstellers von „Market-Perform“ auf „Underperform“ herab. Die Kursrally der vergangenen Monate zeuge von viel Hoffnung, schrieb Analyst Bruno Monteyne in seiner aktuellen Studie. Die Beiersdorf-Aktien hätten sich entkoppelt vom Margendruck, der noch zunehmen dürfte.

Von Ende Februar dieses Jahres bis Anfang August hatten die im MDax notierten Anteile um fast ein Drittel zugelegt, seitdem aber schon wieder um rund zehn Prozent verloren. Die Rückkehr in den im September auf 40 Werte aufgestockten Leitindex Dax hatten sie verpasst.

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: Itzchaz / Shutterstock.com

