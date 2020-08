BIOGEN - FDA akzeptiert Zulassungsantrag

Biogen Inc. - WKN: 789617 - ISIN: US09062X1037 - Kurs: 301,180 $ (NASDAQ)

Der erste Schritt ist geschafft: Wie das Biotech-Unternehmen Biogen heute meldet, hat die US-Behörde für Lebens- und Arzneimittel, kurz FDA, den Zulassungsantrag für das Alzheimermedikament Aducanumab angenommen. Außerdem hat die Behörde ein sogenanntes "Priority Review" vergeben, was einem verkürzten Zulassungsverfahren gleichkommt. Über die Zulassung wird die FDA spätestens am 7. März 2021 entscheiden. Sollte grünes Licht erfolgen, wäre Aducanumab die erste zugelassene Alzheimertherapie, welche auf die Reduzierung von Beta-Amyloiden zur Bekämpfung der Krankheit abzielt.

Zweifelsohne wäre das ein Meilenstein, nicht nur alle Alzheimer-Patienten, sondern auch für die Biotech- und Pharmabranche, welche sich seit Jahrzehnten an Alzheimermedikamenen versucht und im Prinzip bislang stets scheiterte. Auch Aducanumab ist nicht unumstritten. Biogen musste den ein oder anderen Rückschlag in der klinischen Entwicklung verkraften, was man auch im Aktienkurs sieht. Ich persönlich bin sehr gespannt, ob es das Unternehmen schaffen wird, die Zulassung zu erhalten und vor allen Dingen, wie das Label aussehen wird.

Fundamental könnte die Aktie von Biogen einen neuen Impuls in jedem Fall brauchen. Umsatz und Gewinn stagnieren, und das seit Jahren. Auch für die kommenden Jahre erwarten Analysten eine Stagnation. Inwieweit in den Schätzungen bereits mögliche Umsätze von Aducanumab enthalten sind, kann ich derzeit nicht beurteilen. Ohne neue Gewinndynamik ist die Aktie zwar niedrig, aber schlussendlich fair bewertet.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. USD 14,38 14,01 13,22 Ergebnis je Aktie in USD 31,42 32,89 31,40 KGV 10 9 10 Dividende je Aktie in USD 0,00 0,00 0,00 Dividendenrendite 0,00 % 0,00 % 0,00 % *e = erwartet

Aus charttechnischer Sicht ist der Wert seit dem Jahr 2015 in einer Korrektur gefangen und somit klarer Underperformer im haussierenden US-Biotechsegment. Es benötigt einen Kraftakt der Bullen und Kurse über 375,00 bzw. 388,67 USD, um das Chartbild im großen Zeitfenster wieder freundlicher zu gestalten.

Im Tageschart wiederum bringt der heutige Kurssprung zwar ein kleines Kaufsignal mit sich, da das Zwischenhoch bei 294,99 USD überschritten wurde. Der Abwärtstrend seit dem Jahreshoch ist aber voll intakt. Erst überr 315,00 USD könnte der Wert die Hochs bei 350,24 und 374,99 USD ansteuern. Unter 294,99 USD droht dagegen bereits wieder eine Verpuffung, welche schlussendlich zum Gapclose bei 279,00 USD und einem Test des Junitiefs bei 257,60 USD führen könnte.

