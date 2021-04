BIONTECH - Ist die Rally vorerst vorbei?

BioNTech SE - WKN: A2PSR2 - ISIN: US09075V1026 - Kurs: 172,948 $ (NASDAQ)

Die Handelsaktivitäten in der BioNTech-Aktie reißen weiterhin nicht ab. Auch im frühen Montagshandel ist die Aktie wieder einmal unter den am meisten gehandelten Werten auf Tradegate zu finden. Im noch sehr jungen Handel wurden bereits über 2.000 Orders abgewickelt. Zum Vergleich, die beste Dax-Aktie Daimler schafft es gerade einmal auf 654 Trades. Unterstellen wir, dass auf Tradegate vor allen Dingen private Trader unterwegs sind, ist das Interesse an der Aktie weiterhin sehr hoch, wobei BioNTech aktuell ca. einem Prozent im Plus notiert.

Ich bin mir aktuell nicht sicher, ob es eine gute Idee ist, die Aktie weiter zu kaufen. Die jüngste Kaufwelle ist extrem gut gelaufen und wurde von uns analytisch gut begleitet (siehe hier). Die ersten Ziele aus der Dreiecksformation sind abgearbeitet worden und das auf direktem Wege. Hier spricht momentan vieles für eine kurzfristig überkaufte Situation. Das bestätigt auch der Freitagshandel. Das Volumen war unterdurchschnittlich und die Aktie schaffte es nicht per Schlusskurs auf ein neues Hoch. Fallen aber wollte der Kurs auch noch nicht.

Welche Optionen haben wir?

Unterstellen wir die Möglichkeit, dass es die Bullen in den nächsten Tage etwas ruhiger angehen lassen, stellt sich die Frage, worauf man sich einstellen muss. Zunächst einmal würde ich vermuten, dass wir das Hoch grundlegend noch nicht gesehen haben. Angesichts einer solchen Rally würde es nicht verwundern, wenn kurzfristige Korrekturen für Käufe genutzt werden, um zumindest das bisherige Hoch noch einmal zu testen. Im besten Fall kann sich der Aufwärtstrend dann weiter in Richtung 175 EUR und mehr fortsetzen.

Das größere Problem ist derzeit einzuschätzen, wie weit eine Korrektur laufen könnte. Verhält sich die Aktie extrem bullisch, wird man wahrscheinlich nicht viel tiefer als in den Bereich von 130,85 EUR zurücksetzen. Kommt es hingegen zu einer etwas größeren Konsolidierung, wären Abgaben auf 116-106 EUR möglich. Hier hält sich die Wahrscheinlichkeit meiner Meinung nach in der Waage.

Zum Schluss müssen natürlich auch noch zwei weitere Optionen angesprochen werden. In der einen setzt sich die Rally direkt weiter fort. Das wäre zwar extrem stark, aber mit jedem neuen Hoch steigt konsequenterweise auch das Korrekturrisiko weiter an. Die zweite „Extremsituation“ wäre jetzt eine vollständige Topbildung oder gar eine direkte V-Umkehr mit Notierungen unterhalb von 100 oder sogar 77,50 EUR. Unmöglich sind diese beiden Entwicklungen definitiv nicht, werden momentan jedoch nicht favorisiert.

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Tradingcoach)