Biontech plant Sonderdividende und will eigene Aktien zurückkaufen

Der Impfstoffhersteller Biontech SE (ISIN: US09075V1026, NASDAQ: BNTX) plant ein Aktienrückkaufprogramm von bis zu 1,5 Mrd. US-Dollar in den kommenden zwei Jahren und will eine Sonderdividende von 2,00 Euro pro Aktie vorschlagen. Der Vorschlag erfolgt vorbehaltlich der Genehmigung der am 1. Juni 2022 stattfindenden Hauptversammlung, die als Dividendenstichtag dienen soll, wie das Mainzer Unternehmen am Mittwoch berichtete.

Für das am 31. Dezember 2021 endende Geschäftsjahr ergab sich ein berichteter Gesamtumsatz von 18,98 Mrd. Euro (Vorjahr: 482,3 Mio. Euro), wie weiter mitgeteilt wurde. Der Anstieg ist hauptsächlich auf die hohe Nachfrage nach Biontechs COVID-19-Impfstoff zurückzuführen. Der Nettogewinn lag bei 10,3 Mrd. Euro (Vorjahr: 15,2 Mio. Euro). Rund 2,6 Mrd. Dosen des Coronaimpfstoffs Comirnaty wurden 2021 in mehr als 165 Länder und Regionen weltweit geliefert.

Biontech schätzt die COVID-19-Impfstoffumsätze für das Geschäftsjahr 2022 auf 13 Mrd. Euro bis 17 Mrd. Euro.

