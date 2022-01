BioNTech: Steht der nächste Wachstumsschub direkt bevor?

Die BioNTech-Aktie hat im letzten Jahr ganz vorne mitgespielt. Kein Wunder, denn BioNTech ist mit seinem Corona-Impfstoff Comirnaty in kürzester Zeit zum Giganten mit Milliardengewinnen geworden.

Seit dem Sommer läuft es zumindest bei der Aktie aber nicht mehr rund. Inzwischen hat sich der Kurs weit vom Allzeithoch von mehr als 390 Euro entfernt. Aktuell zahlt man nur noch 137 Euro für die Aktie (Stand: 25.01.2021). Grund dafür ist die Sorge, dass die besten Zeiten bereits vorbei sein könnten. Inzwischen ist der Markt sehr viel wettbewerbsintensiver, da eine ganze Reihe weiterer Impfstoffe zugelassen wurde.

Jetzt hat man aber endlich wieder gute Nachrichten parat. Aktuell startet eine Studie zur Wirksamkeit eines auf die Omikron-Variante des Corona-Virus angepassten Impfstoffs. In wenigen Monaten könnte es also einen neuen Impfstoff aus dem Hause BioNTech geben.

Könnte dieser Impfstoff den lang ersehnten neuen Wachstumsimpuls bringen?

Zündet die BioNTech-Aktie den Omikron-Booster?

Sollte der angepasste Impfstoff wirkungsvoller sein als die aktuell am Markt verfügbaren Impfstoffe, könnte BioNTech tatsächlich ein Wachstumsschub bevorstehen. Aber dass es noch mal zu einer großen Aktienkursrally kommen wird, ist inzwischen eher unwahrscheinlich. BioNTech selbst hat erst vor wenigen Tagen die Erwartungen an das laufende Jahr gedämpft.

Im letzten Jahr dürfte der Umsatz bei bis zu 17 Mrd. Euro gelegen haben. Das war zumindest das obere Ende der Prognose. Die finalen Zahlen werden erst in wenigen Wochen bekannt gegeben, dürften aber keine großen Überraschungen mit sich bringen. Allein in den ersten drei Quartalen des letzten Geschäftsjahres hat BioNTech damit einen Nettogewinn von mehr als 7 Mrd. Euro erzielt. Das entspricht sagenhaften 27,46 Euro je Aktie. Im Gesamtjahr dürfte der Nettogewinn in der Größenordnung von 10 Mrd. Euro gelegen haben.

In diesem Jahr werden wahrscheinlich beide Kennzahlen deutlich sinken. BioNTech rechnet aktuell im besten Fall mit einem Umsatz von ebenfalls 17 Mrd. Euro. Im schlechtesten Fall wird er sogar auf 13 Mrd. Euro einknicken. Damit werden wohl auch die Gewinne im besten Fall stagnieren und im schlimmsten Fall deutlich einbrechen.

Neue Umsatzquellen müssen her

Für die Aktie bedeutet das nichts Gutes. Zwar wirkt sie aus aktueller Sicht geradezu lächerlich günstig. Immerhin zahlt man nur das 5-Fache des Gewinns der ersten neun Monate des letzten Jahres! Das große Problem ist aber, dass diese Gewinne in den kommenden Jahren wohl nicht gehalten werden können. Der Wert eines Unternehmens hängt aber von den zukünftigen Gewinnen ab und nicht von den vergangenen.

Daher muss BioNTech unbedingt neue Gewinnbringer aus dem Hut zaubern, um eine neue Rally zu entfachen oder auch nur das aktuelle Kursniveau langfristig zu halten. Denn wenn man sich die Prognose ansieht, deutet alles darauf hin, dass die Gewinne aus dem Verkauf von Corona-Impfstoffen schnell dahinschmelzen werden.

Der Artikel BioNTech: Steht der nächste Wachstumsschub direkt bevor? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Dennis Zeipert besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: Getty Images