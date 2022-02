Bitcoin: Diese beiden charttechnischen Marken rücken jetzt in den Fokus – KPMG Canada steigt in Krypto-Assets ein

Nach dem erfolgreichen Ausbruch aus dem Abwärtstrend, der sich über mehr als zwei Monate als hartnäckiges Hindernis gehalten hatte, sowie der Rückeroberung des 50-Tage-Trends, kämpft der Bitcoin-Kurs nun mit dem nächsten charttechnischen Hindernis. Nach einem zwischenzeitlichen Anstieg bis an die Marke von 45.500 Dollar ist die Kryptowährung zunächst an dem Verlauf des langfristigen Aufwärtstrends gescheitert, der sich seit September 2020 gebildet hatte und den der Kurs während des Abverkaufs Anfang des Jahres aufgeben musste.

Dieser bildet nun den nächsten charttechnischen Widerstand, den der Kurs überwinden muss, um zurück in bullisches Territorium zu finden. Das nächste relevante Ziel folgt mit dem einfachen 200-Tage-Trend, der derzeit bei gut 49.000 Dollar verläuft.

KPMG Kanada steigt in Bitcoin und Ethereum ein

Derweil nutzen auch institutionelle Investoren die Kursschwäche der letzten Wochen, um eine Position in Krypto-Assets aufzubauen. So hat die kanadische Sparte des Wirtschaftsprüfers KPMG jüngst in einer Pressemitteilung angekündigt, erstmals Bitcoin und Ethereum erworben zu haben.

“Kryptoassets sind eine ausgereifte Anlageklasse. Diese Investition spiegelt unsere Überzeugung wider, dass die institutionelle Nutzung von Kryptoassets und der Blockchain-Technologie weiter zunehmen und zu einem festen Bestandteil des Anlagemixes werden wird”, sagt Benjie Thomas, Managing Partner bei KPMG in Kanada. Die Höhe des Investments ist nicht bekannt. KPMG erwirbt zusätzlich CO2-Zertifikate, um den ökologischen Fußabdruck, der durch das Mining von Kryptowährungen entsteht, auszugleichen.

onvista-Redaktion

Titelfoto: Sorapop Udomsri / Shutterstock.com

