Bitcoin: Erholung nach dem Halving setzt sich fort – Kurs entkoppelt sich von den Aktienmärkten

Der Bitcoin scheint das Halving gut verdaut zu haben. Vor dem Event hatte die Kryptowährung einen Peak bei 10.100 Dollar seit dem Corona-Crash erobern können, nur um kurz vor dem Event, bei dem die Menge an neu erzeugten Bitcoins halbiert wurde, um knapp 20 Prozent auf bis zu 8.200 Dollar einzubrechen. Doch genau wie nach dem Corona-Einbruch konnte die Kryptowährung sich schnell wieder erholen und notiert am Donnerstag gut 4,5 Prozent im Plus bei einem Wert von etwa 9750 Dollar.

Auch der restliche Kryptomarkt konnte sich gut erholen, Ethereum notiert mit einem Plus von 6,5 Prozent wieder bei über 200 Dollar, der „Bankencoin“ Ripple verzeichnet ein Plus von 2,8 Prozent auf 0,20 Dollar und Bitcoin Cash konnte 4,2 Prozent gewinnen und notiert bei 241 Dollar. Die Gesamtmarktkapitalisierung des Kryptosektors konnte seit dem Halving ebenfalls wieder auf das vorherige Niveau von 260 Milliarden Dollar klettern, nachdem zuvor gut 30 Milliarden aus dem Markt geflossen waren.

Zudem hat sich der Bitcoin-Kurs wieder deutlich von den Aktienmärkten abgekoppelt, nachdem die Kurse nach dem Corona-Crash zunächst stark korelliert hatten.

Während die Aktienmärkte in den letzten zwei Tagen gefallen sind, setzt Bitcoin seine Erholung fort.

Das Minus seit dem Corona-Crash konnte fast vollständig wieder ausgemerzt werden, während die Aktienmärkte ihren alten Hochs weiter hinterherhinken.

Bitcoin nach dem Halving: Eine Bestandsaufnahme und worauf man jetzt achten muss

Von Alexander Mayer

