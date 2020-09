Bitcoin: Kurs beißt sich an der Marke von 11.000 Dollar vorerst die Zähne aus – Fundamentaldaten bleiben jedoch bullisch

Nachdem es noch im August zwischenzeitlich so aussah, als hätte der Bitcoin-Kurs sich mit dem Überschreiten der Marke von 12.000 Dollar positioniert, um in neue Höhen aufzusteigen, ging es im September wieder in den Korrekturmodus. Während die älteste Kryptowährung sich über der psychologisch wichtigen Marke von 10.000 Dollar halten konnte, haben diverse andere Projekte innerhalb des Krypto-Sektors herbe Korrekturen erfahren. vor allem im seit dem Frühsommer gehypten DeFi-Bereich mussten einige Coins Verluste von 20 Prozent und mehr verkraften.

Derzeit ist die Lage auf dem Altcoinmarkt wieder ruhiger, während Bitcoin sich seit dieser Woche an der Marke von 11.000 Punkten die Zähne ausbeißt. Mehrmals konnte der Kurs diese Marke überwinden – auch heute gab es bereits mehrere Tests – doch nicht lange halten.

Im Hintergrund bewegt sich einiges

Ein Blick auf die Netzwerk-Metriken zeigt jedoch weiterhin ein positives Marktumfeld, da die Zahl der aktiven Investoren wieder anwächst. Derzeit hat die Anzahl der aktiven Bitcoin-Adressen wieder die Marke von einer Millionen übersprungen. Mit mehr als 1,1 Millionen ist das so hoch wie seit einem Jahr nicht mehr. Gleichzeitig sinken die Bitcoin-Reserven an den Kryptohandelsbörsen weiterhin. Dies kann man als positiven Inikator werten, da ein Großteil der Besitzer nicht bereit zu sein scheint, ihre Bestände zu den derzeitigen Preisen zu verkaufen und lieber auf den eigenen Wallets verwahrt.

Eine weitere Metrik: 90 Prozent der derzeit auf den Wallets liegenden BTC sind für einen geringeren Preis dorthin transferiert worden, als Bitcoin derzeit wert ist. Das bedeutet, dass ein Großteil der Besitzer momentan zumindest theoretisch mit ihren Investments im Plus liegen.

Auch die Hashrate, also die Rechenpower, die insgesamt im Bitcoin-Netzwerk steckt und die Sicherheit erhöht, befindet sich mit etwa 137 Terrahash auf einem Allzeithoch.

Auf institutioneller Ebene hat die Firma Microstrategy zuletzt ebenfalls für positive Nachrichten gesorgt, da sie nach ihrem anfänglichen Investment in Bitcoin in Höhe von 250 Millionen Dollar noch einmal nachgelegt hat und ihre Bestände um weitere 175 Millionen Dollar aufgestockt hat. Der Preis wurde nicht so stark beeinflusst, da die Firma diese Investment über einen gewissen Zeitraum gesplittet hat und OTC, also over the counter und nicht an einem öffentlichen Handelsplatz erworben hat, um den Kurs nicht in die Höhe zu treiben.

onvista-Redaktion

Titelfoto: Igor Batrakov / Shutterstock.com

onvista-Ratgeber: Depot-Vergleich – So finden Sie den besten Broker 2020