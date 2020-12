Bitcoin Kurs weiter auf Richtungssuche – die Ruhe vor dem Sturm?

Heute am 07.12.2020 blicken wir wieder auf den Bitcoin Kurs. Was war die letzten Tage los an den Märkten? Wie gut war meine letzte Prognose? Wo liegen Chancen in der neuen Woche? Welche Risiken sind möglich? Antworten auf diese Fragen gibt es in meiner neuen Analyse!

Wie könnte der Einstieg selbst in einer solchen Marktphase gelingen? Die Seitwärtsphase ist erst beendet, wenn der Kurs durch eine der beiden grauen Linien bricht und auch die entsprechende Kerze