Bitcoin: Nach weiterem marktbewegenden Tweet – Elon Musk hat den Zorn der Hacker-Bewegung Anonymous auf sich gezogen

Tesla-Chef Elon Musk kann es bisher einfach nicht sein lassen und sorgt mit weiteren Tweets über Bitcoin für Bewegung an den Märkten. Zuletzt hatte er am Freitag erneut eine kryptische Nachricht auf dem Kurznachrichtendienst Twitter abgesetzt. Der Tweet besteht aus dem Hashtag „#Bitcoin“, einem Symbol für die Kryptowährung und einem zerbrochenen Herzen. Angehängt ist ein Bild, in dem ein Paar über seine Trennung diskutiert.

Musk ist grundsätzlich ein Befürworter von Digitalwährungen und galt lange als Verfechter von Bitcoin. Allerdings hat sich der Investor und Technikfan von Bitcoin mit Verweis auf die schlechte Umweltbilanz abgewendet. Unter anderem revidierte er den Bitcoin-freundlichen Kurs des Elektroautobauers Tesla. Kryptische Tweets von Musk sind keine Seltenheit. Mit solchen hat er beispielsweise die als Spaß gestartete und lange Zeit weithin unbekannte Digitalwährung Dogecoin in kurzer Zeit in ungeahnte Höhen katapultiert.

Am Freitag löste der Tweet einen Kurssturz von Bitcoin um rund fünf Prozent aus, bei dem die Kryptowährung von 39.000 zurück auf 36.500 Dollar gefallen ist. Ethereum sank um etwa sieben Prozent auf rund 2600 Dollar. Andere Kryptowerte wie XRP oder Litecoin verloren prozentual noch deutlicher. Seitdem läuft der Kurs von Bitcoin seitwärts auf etwa diesem Niveau, während Ethereum sich wieder auf 2800 Dollar erholen konnte.

Hacker-Bewegung Anonymous kritisiert Musk

Mit der jüngsten Aktion hat Elon Musk nun scheinbar den Zorn der Hacker-Bewegung Anonymous auf sich gezogen. Im Internet wurde ein Video veröffentlicht, in dem der Milliardär scharf für seine Marktmanipulation kritisiert wird. Er habe durch seine Tweets „Leben zerstört“, heißt es in dem am Samstag veröffentlichten Video. „Millionen von Privatanlegern haben sich wirklich auf ihre Krypto-Gewinne verlassen, um ihr Leben zu verbessern“, sagte eine mit dem Gesicht von Guy Fawkes maskierte Figur - dem Erkennungszeichen von Anonymous – in dem Video. „Natürlich haben sie das Risiko auf sich genommen, als sie investiert haben, und jeder weiß, dass er auf die Volatilität bei Kryptowährungen vorbereitet sein muss, aber Ihre Tweets in dieser Woche zeigen eine klare Missachtung des durchschnittlichen Arbeiters.“

Weiterhin richtet sich die Kritik an die geplante Gründung des nordamerikanischen Bitcoin Mining Councils, welches von Musk und Michael Saylor angestoßen wurde. Laut dem Video sei dies nur der Versuch von Musk, die Branche zu kontrollieren.

Musk hat enormen Einfluss

Ganz unabhängig von der Kritik des Videos ist klar, dass Elon Musk mit seiner Reichweite in den vergangenen Monaten enormen Einfluss auf die Preisentwicklung von Bitcoin genommen hat. Ein weiterer, verstärkender Faktor im Fall von Bitcoin ist, dass der Markt im Vergleich zu anderen Finanzwerten immer noch recht klein ist und nur ein geringer Teil des gesamten Bitcoin-Angebots überhaupt liquide auf Börsen gehandelt wird. Daher fallen Kursbewegungen entsprechend noch deutlicher aus, wenn Persönlichkeiten wie Musk durch seine Aussagen eine große Zahl von Anlegern in die eine oder andere Richtung treiben.

„Musk ist definitiv zu einflussreich auf die Bitcoin-Preise“, kommentiert auch Kevin Kang, Mitbegründer und Direktor von BKCoin Capital, gegenüber dem Branchenportal MarketWatch den jüngsten Vorfall. „Das unterscheidet sich jedoch nicht von dem, was wir bei traditionellen Vermögenswerten sehen, wenn große Hedgefonds-Manager ihre Positionen offenlegen und diese großen Namen dann ihre Assets verschieben“, sagte Kang. „Ich glaube, je mehr er twittert, desto immunisierter wird der Markt in Zukunft, aber im Moment ist er definitiv einer der großen Einflussfaktoren des Bitcoin-Marktes.“

