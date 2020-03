Bitcoin stürzt 20 Prozent in die Tiefe – jetzt muss die wichtige Unterstützungszone halten

Die Kryptowährung Bitcoin ist heute im Sog der allgemeinen Marktpanik um über 20 Prozent in die Tiefe gestürzt. Nachdem der Kurs in den vergangenen Tagen und Wochen bereits die 10.000 Dollar Marke aufgeben musste, hatte er zuletzt weiter nachgegeben auf bis zu 7500 Dollar. Heute ist er in einer weiteren scharfen Abwärtsbewegung um über 1000 Dollar gefallen.

Die Gründe sind bisher nicht ganz klar. Einige Marktbeobachter sprechen Bitcoin nun angesichts der massiven Kursverluste das Narrativ des sicheren Hafens und alternativer Währung in Krisenzeiten ab. Arthur Hayes, CEO der Krypto-Derivate-Tradingplattform Bitmex, sprach in einem Interview mit dem Branchenportal cointelegraph davon, dass die intensive Marktvolatilität sich weiter entfaltet und die Situation durch Hedge-Fonds verschärft würde, die aufgrund von Notrufen von Händlern ihre Coins an einen bereits nach unten gerichteten Markt verkaufen würden. Er bekräftigte jedoch seine Sicht, dass Bitcoin weiterhin den Status als sicherer Hafen inne hat und fügte hinzu, dass 20.000 US-Dollar ein mögliches Ziel für eine Erholung vor Ende 2020 sind.

Es gibt jedoch auch die These, dass die Virus-Panik nichts mit dem Preisverfall am Kryptomarkt zu tun hat, sondern immer noch die Auswirkungen des PlusToken-Scams dafür verantwortlich sind.

Bereits am Wochenende wurde ein Bestand von 13.000 BTC aus der Beute, die durch den Scam erzielt wurde, auf den Markt geworfen und hatte für einen Kursrutsch gesorgt.

Jetzt gilt es für Bitcoin, die massive Unterstützungszone im Bereich zwischen 6000 und 6500 Dollar zu halten, die im langen Bärenmarkt 2018 gebildet wurde. Andernfalls ist 3000 Dollar das nächste Kursziel.

Von Alexander Mayer

Titelfoto: ImageFlow / Shutterstock.com

