Bitcoin vs. S&P 500: Welche ist die bessere Erstinvestition?

Der S&P 500 besteht aus den 500 größten US-amerikanischen Unternehmen.

Im Jahr 2021 hatte der S&P 500 eine Dividendenrendite von 1,595 %.

Bitcoin ist nach Marktkapitalisierung die größte Kryptowährung der Welt.

Die wichtigsten Punkte

Eines der ersten Probleme, auf das Anfänger stoßen, ist die Frage, wo sie investieren sollen. Bei Tausenden von börsennotierten Unternehmen gibt es keinen Mangel an Unternehmen, aus denen man wählen kann, und mit dem Aufkommen der Kryptowährungen in den letzten zehn Jahren haben sich die Möglichkeiten sogar noch erweitert.

Zwischen dem S&P 500 und Bitcoin gibt es eine Auswahl, die ich für die bessere Erstinvestition halte.

Wie der S&P 500 funktioniert

Der S&P 500 ist ein Index, der die 500 größten Unternehmen in den USA nach Marktkapitalisierung umfasst. S&P 500-Indexfonds sind Fonds, die den Index nachbilden, und verschiedene Brokerhäuser stellen ihre eigenen Fonds zusammen. Wenn du in einen S&P 500-Fonds investieren möchtest, hast du mehrere Möglichkeiten, z. B. den Vanguard S&P 500 ETF, SPDR S&P 500 ETF Trust, iShares Core S&P 500 ETF und andere.

Die Unternehmen im S&P 500 decken fast alle erdenklichen Branchen ab, was ihn ideal macht, weil er Anlegern eine sofortige Diversifizierung ermöglicht. Anstatt in einzelne Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen zu investieren - und damit das Risiko einer Fehlinvestition zu erhöhen - kannst du einfach in einen S&P 500-Fonds investieren und bist sofort in die Top-Unternehmen der jeweiligen Branche investiert.

Das Aufkommen von Bitcoin

Bitcoin ist eine Kryptowährung, die 2009 auf den Markt kam und seitdem die beliebteste und nach Marktkapitalisierung größte Kryptowährung der Welt ist. Bitcoin war revolutionär, weil es die erste dezentralisierte Währung war, d.h. keine zentrale Macht (wie die Federal Reserve) kontrollierte sie.

Mit Stand vom 9. Februar 2022 ist der Bitcoin-Kurs seit seiner Einführung um mehr als 13.570 % gestiegen, was ihn zu einer der lukrativsten Investitionen aller Zeiten macht. Leider bedeuten diese historischen Zuwächse nicht automatisch, dass Anleger in Zukunft mit ähnlichen Steigerungen rechnen können.

Warum ich den S&P 500 dem Bitcoin als Erstinvestition vorziehen würde

Wenn du gerade erst mit dem Investieren anfängst, ist eines der letzten Dinge, die du wahrscheinlich tun willst, während du noch lernst und dich an die Funktionsweise der Märkte gewöhnst, dein Geld in eine Anlage zu stecken, die unweigerlich extremen Schwankungen unterworfen sein wird. Der Aktienmarkt ist keineswegs frei von Volatilität, aber der S&P 500 hat sich auf lange Sicht als wesentlich stabiler erwiesen.

Ein weiterer Aspekt des Investierens, den du verpasst, wenn du Bitcoin dem S&P 500 vorziehst, sind Dividenden. Neben dem Kursanstieg von Vermögenswerten sind Dividenden die wichtigste Art und Weise, wie Anleger Geld mit ihren Investitionen verdienen. Wenn du einen bestimmten Betrag in Bitcoin investierst und der Preis nicht steigt, verdienst du kein Geld. Wenn du einen bestimmten Betrag in den S&P 500 investierst und der Kurs nicht steigt, solltest du trotzdem Geld mit Dividendenausschüttungen verdienen.

Im Jahr 2021 hatte der Vanguard S&P 500 ETF eine Dividendenrendite von 1,59 %. Wenn diese Dividendenrendite gleich bliebe und du 10.000 US-Dollar in den Fonds investierst, ohne jemals einen weiteren US-Dollar einzuzahlen, hättest du über 20 Jahre hinweg mehr als 3.700 US-Dollar an Dividenden verdient - selbst wenn der Aktienkurs des Fonds nicht gestiegen wäre. Für das bloße Halten einer Investition bezahlt zu werden, ist kein Vorteil, den du derzeit mit Bitcoin bekommst.

Diversifizierung ist der Schlüssel

Ein S&P 500-Fonds ist zwar nur eine Anlage, aber durch die vielen verschiedenen Vermögenswerte, die er enthält, kannst du von den Vorteilen vieler verschiedener Unternehmen und Branchen profitieren. Einer der Grundpfeiler des Investierens ist die Diversifizierung. Auch wenn die potenziellen Vorteile von Bitcoin verlockend sind, solltest du nie dein ganzes Geld in einen einzigen Vermögenswert investieren. Der Durchschnittskosteneffekt-Ansatz und die konsequente Investition in den S&P 500 ist eine der besten Möglichkeiten, um deine langfristigen Ziele zu erreichen.

Der Artikel Bitcoin vs. S&P 500: Welche ist die bessere Erstinvestition? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Dieser Artikel gibt die Meinung des Verfassers wieder, die von der "offiziellen" Empfehlungsposition eines Premium-Beratungsdienstes von Motley Fool abweichen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - sogar unsere eigene - hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

Dieser Artikel wurde von Stefon Walters auf Englisch verfasst und am 12.02.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Bitcoin und Vanguard S&P 500 ETF.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: Getty Images