Bitcoin: Zwei Wochen bis zum Halving – Kurs nimmt Anlauf und erobert 8000-Dollar-Marke zurück

Nach dem Corona-Crash im März konnte die Kryptowährung Bitcoin sich zunächst wieder stark erholen, ist dann jedoch für mehrere Wochen in einem Seitwärtskanal zwischen 6800 und 7300 Dollar abgetaucht und hat danach nicht mehr viel von sich hören lassen.

In dieser Woche ist dem Bitcoin jedoch der Befreiungsschlag aus dieser Zone gelungen und er konnte mit einem starken Kurszuwachs in den letzten beiden Tagen sogar die Marke von 8000 Dollar zurückerobern. Das 24h Plus beträgt knapp 5 Prozent.

Aus charttechnischer Sicht hat mit der Durchbrechung der exponentiellen 20-Wochen-Durchschnittslinie zudem ein starkes bullisches Signal stattgefunden. Dieser Trend-Indikator wird bei Bitcoin von vielen Chartanalysten als einer der aussagekräftigsten technischen Indikatoren angesehen. Auch im April 2019 wurde die anschließende Rally bis auf 13.700 Dollar dadurch angekündigt.

Ein Preistreiber dürfte das anstehende Halving sein, welches voraussichtlich zwischen dem 11. und dem 12. Mai stattfinden wird und bei dem die Neuerzeugung an ausgeschütteten Bitcoins pro Transaktionsblock von derzeit 12,5 auf dann 6,25 Bitcoins halbiert wird. Durch dieses Ereignis erhoffen sich Krypto-Befürworter eine weitere Wertsteigerung, da Bitcoin so sehr Inflationsresistent wird. Dabei werden Parallelen zu Gold als solidem, werterhaltendem monetären Gut herangezogen.

Bitcoin und Gold – Stock to Flow Ratio – Eine Erklärung

