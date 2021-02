BMW - Aktie konsolidiert in Flaggenformation

BMW AG - WKN: 519000 - ISIN: DE0005190003 - Kurs: 70,020 € (XETRA)

Die kurzfristigen Chartstrukturen der Anteilsscheine des bayerischen Automobilkonzerns sind aktuell sehr konstruktiv einzustufen: Nach dem sehr impulsiven Anstieg der Aktie im vergangenen November konsolidierte der Wert in den vergangenen Wochen.

Bullische Flaggenformation im Tageschart

Die Konsolidierungsformation trägt dabei den Charakter einer bullischen Flaggenformation. Diese Art von Chart Formation wird nach einem vorherigen Kursanstieg in der Regel gen Norden hin aufgelöst. Dementsprechend ist hier früher oder später mit einem Ausbruch aus der Flaggenformation gen Norden hin zu rechnen, so lange die Aktie nicht per Tagesschluss unter den EMA200 im Tageschart abrutscht.

Ein Tagesschluss oberhalb der Flagge wäre als kurzfristiges Kaufsignal zu interpretieren. In dem Falle hätte die Aktie schnell wieder Luft auf der Oberseite bis an das Hoch aus dem vierten Quartal im bereich der 77 EUR-Marke, potenziell deutlich höher.

Live-Trading oder Ausbildung? DAX oder Dow Jones? Handeln mit Anleitung oder auf eigene Faust? Im Trading-Service „CCB - Centre Court Börse“ bekommen Sie alles - und noch viel mehr. Jetzt CCB - Centre Court Börse abonnieren

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)