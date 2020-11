BMW - Langfristiger Abwärtstrend zu hohe Hürde

BMW AG - WKN: 519000 - ISIN: DE0005190003 - Kurs: 73,090 € (XETRA)

Die BMW-Aktie markierte im März 2020 ein Allzeithoch bei 123,75 EUR. Danach kam es zu einer jahrelangen Abwärtsbewegung, die mehrmals von deutlichen Erholungen unterbrochen wurde. Am 19. März 2020 fiel die Aktie auf ein Tief bei 36,59 EUR zurück.

Nach diesem Tief zog die Aktie deutlich an. In einer ersten Aufwärtswelle kletterte sie am 08. Juni 2020 auf ein Hoch bei 61,82 EUR. Am 25. November kletterte der Wert auf ein Hoch bei 77,31 EUR. Mit diesem Hoch erreichte er den Abwärtstrend seit März 2015 und den Widerstandsbereich um 77,06 EUR. An diesem Widerstandsbereich prallte die Aktie in den letzten Tagen nach unten ab. Es kam zu Gewinnmitnahmen.

Dauern die Gewinnmitnahmen länger an?

Diese Gewinnmitnahmen können sich noch über einige Tage erstrecken. Ein Rücksetzer in den Bereich des gebrochenen Abwärtstrends ab Januar 2020 bzw. an den EMA 50 bei aktuell 67,45 EUR bzw. 67,10 EUR wäre kurzfristig möglich. Von dort aus könnte ein erneuter Angriff auf den Widerstandsbereich starten. Sollte der Wert allerdings stabil über 77,06 EUR ausbrechen, dann bestünde die Chance auf eine weitere Rally. Diese könnte zu Gewinnen in Richtung 85,00 EUR führen.

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)