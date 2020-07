Börse Daily am Sonntag mit DAX, Bayer, Covestro, BASF, Daimler, Microsoft, AMD, Munich Re, Silber

eigentlich ist der saisonale Verlauf eine Orientierung, wann Chancen oder Risiken zunehmen. Die alte Börsenweisheit "Sell in may and go away - but remember come back in september" weist darauf hin, dass in den Sommermonaten generell mit einem Abschwung zu rechnen ist. Erst danach schwingt das Pendel wieder in die andere Richtung. Es zeigt sich aber, dass August und September die mit Abstand schwächsten Börsenmonate sind.

Steht damit nun eine erneute Korrektur vor der Tür? Insgesamt sollte man sich nie auf nur einen Signalgeber verlassen. Es gibt unzählig viele Möglichkeiten, die Kurse an den Börsen zu analysieren. Dabei gilt es, Zusammenhänge zu erkennen. Damit lässt sich dann im Laufe der Zeit eine Art „Handelssystem“ schaffen, das sich aus mehreren Bausteinen zusammensetzt. Diese müssen nicht immer zum gleichen Ergebnis kommen.

Ebenfalls müssen sie nicht alle gleich gewichtet sein. Als aktuelles Beispiel stellt die Saisonalität für den August einen Kursrückgang in Aussicht. Auf der anderen Seite gibt es Hilfsmittel, die die Stimmung der Marktteilnehmer messen. Neben reinen Umfragen unter verschiedenen Arten von Anlegern zu unterschiedlichen Themen kann auch ein simples „Put-Call-Ratio“ einen Einblick in die Einstellung der Akteure geben.

Interessanterweise zeigen diese Indikatoren trotz des Anstiegs seit Mitte März bislang immer noch klaren Pessimismus. Offensichtlich rechnen viele tatsächlich mit einem schwachen August. Oder aber, man hat die Rally schlicht und einfach verpasst und wartet nun auf einen Rücksetzer zum nachträglichen Einstieg. So oder so deutet ein gewisses Maß an Pessimismus keinesfalls auf einen raschen Einbruch an.

Bayer: Chance von 60 Prozent p.a.

(21.07.2020) Die Aktie von Bayer gehörte zuletzt zu den Verlierern. Es gibt neuen Ärger mit Glyphosat. Und auch in den kommenden Wochen könnte das Papier eher schwach abschneiden. Ein StayLow-Optionsschein auf die Aktie eröffnet eine hohe Seitwärtschance. Lesen Sie hier weiter.

Covestro: Es kostet viel Kraft

(21.07.2020) Diese Woche hat es in sich, der DAX kletterte über die 13.000-Punkte-Marke und Aktien aus dem Index ziehen weiter an. Covestro versucht sich derweil am 50-Wochen-Durchschnitt und könnte schon diese Woche ein Folgekaufsignal aufstellen. Lesen Sie hier weiter.

Daimler: Bullen strecken ihre Fühler aus

(24.07.2020) Daimler vollzieht wie viele andere Titel seit Mitte März eine Erholung, doch nun ist die Aktie an einem Widerstand angekommen und versucht sich am Ausbruch darüber. Ob das vor dem Hintergrund schwacher Quartalszahlen gelingt, bleibt abzuwarten. Lesen Sie hier weiter.

Call auf Microsoft: 37 Prozent Chance

(24.07.2020) Microsoft kam im zweiten Quartal gut durch die Krise und konnte beeindruckende Wachstumszahlen präsentieren. Das Produktportfolio mit der Cloud namens Azure und dem Office Paket inklusive MS Teams sind wie geschaffen für das Home Office. Lesen Sie hier weiter.

Wochenrückblick Silber: Wahnsinns Lauf (24.07.2020) Der Silberpreis hat sich in dieser Woche so dynamisch entwickelt, wie seit Jahren nicht mehr. Satte 15,8 Prozent Kursaufschlag stehen bislang auf der Anzeigetafel, zugleich notiert Silber aber in einem trickreichen Widerstandsbereich aus 2013. Lesen Sie hier weiter. AMD: Kurz vor nächster Rallystufe!

(22.07.2020) AMD hat sich seit April eine Pause gegönnt. Während an besagte Highflyer mittlerweile überzogene Erwartungen geknüpft sind, könnte es bei Titeln mit normalem Verlauf zu positiven Überraschungen kommen. Es steht ein technisch wichtiges Signal kurz bevor. Lesen Sie hier weiter.

Schnelle 140-Prozent-Chance mit Munic Re

(20.07.2020) Nach dem deutlichen Anstieg im Mai ist der Versicherungstitel zuletzt zu einer Konsolidierung übergegangen. Sollte es der Aktie gelingen, das Juni-Hoch bei rund 242 Euro klar zu überwinden, darf man sich auf die nächste Rallystufe einstellen! Lesen Sie hier weiter.

(23.07.2020) Das Geschäft von BASF hat im zweiten Quartal unter der Corona-Krise gelitten. Die Marktteilnehmer hatten aber noch schlechtere Zahlen erwartet und fanden Einstiegskurse vor. Der Trend ist intakt und bietet einen Vorteil für eine Long-Strategie. Lesen Sie hier weiter.

