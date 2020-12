Börse Daily am Sonntag mit DAX, Fresenius, SAP, Deutsche Post, Duerr, AMD, Atoss, Zoom

der DAX notiert aktuell an den Hochpunkten, die sich durch die Konsolidierung der vergangenen Monate ergeben haben. So offenbart sich der Bereich um knapp unter 13500 Punkten als markante Hürde auf dem Weg nach oben. Sollte es dem DAX aber gelingen, über diesen Bereich zu klettern, dürfte auch ein neues Allzeithoch nur eine Frage von Tagen sein. Schließlich hat der Index mit der Konsolidierung, die seit Juni zu beobachten ist, genügend Kraft für einen weiteren Anstieg gesammelt.

Daneben gibt es aber noch weitere Faktoren, die allmählich für einen erneuten Anstieg sprechen. Aus saisonaler Sicht ist der Dezember in der Regel der beste Börsenmonat. Je nach Betrachtungszeitraum wechselt sich dieser mit dem April hinsichtlich der besten Performance des Jahresverlaufs ab. In diesem Jahr könnte der Pegel aber wieder zum Dezember ausschlagen. Schließlich hat es zuletzt deutliche Fortschritte bei der Entwicklung von Impfstoffen gegen die Corona-Pandemie gegeben.

Nun haben erste Unternehmen die Zulassung ihres Impfstoffs beantragt, so dass die Pandemie wohl ihren Zenit überschritten haben dürfte. Sollten noch im Dezember die ersten Impfstoffe produziert werden, dürfte dies dem Aktienmarkt unter die Arme greifen, so dass sich dieser an seiner saisonalen Kurve orientieren könnte. Mit einer Wiederbelebung der Wirtschaft, die durch die Corona-Pandemie zu leiden hatte, dürfte auch die Hoffnung auf mehr Normalität einen Kurstreiber darstellen.

So scheint das aktuelle Kursniveau mittelfristig nicht das schlechteste Einstiegniveau darzustellen. Im Falle negativer Nachrichten liegt die nächste Unterstützung immer noch bei 13000 Punkten, die aber nicht unterschritten werden sollte. Sonst würde sich das aktuell sehr positive Szenario eintrüben. Sollte der DAX allerdings die Region um rund 13500 Punkte nach oben verlassen, könnte sich ein Aufstocken oder ein Aufbau einer entsprechenden Long-Position womöglich anbieten.

Deutsche Post: Chance von 58,22 Prozent p.a.

(30.11.2020) Nach einer steilen Aufwärtsbewegung ist die Aktie der Deutschen Post im Oktober zu einer seitwärts gerichteten Tendenz übergegangen. Die aktuellen Analysten-Einschätzungen überraschen in diesem Zusammenhang. Wir schauen genauer hin. Lesen Sie hier weiter.

AMD: Unsicherheit beseitigt

(01.12.2020) Zwischen August und Ende November schwankte die AMD-Aktie seitwärts, lief sogar Gefahr eine Trendwende zu aktivieren. Mit dem gestrigen und vor allem dynamischen Kursanstieg über das Niveau der rechten Schulter wurde diese Unsicherheit beseitigt. Lesen Sie hier weiter.

Atoss Software: Ausbruchsvorbereitungen laufen!

(04.12.2020) Aktien des Softwarekonzerns Atoss Sorftware erfreuen sich in diesem Jahr unter Pandemiebedingungen großer Beliebtheit unter Anlegern, die letzten drei Monate über konsolidiert der Wert seinen vorherigen Kurszuwachs aber zur Unterseite aus. Lesen Sie hier weiter.

Call auf Fresenius: 64 Prozent Chance

(04.12.2020) Fresenius wird bis dato von den Marktteilnehmer stiefmütterlich behandelt und hat über die Zeit Potenzial aufgebaut. Vor allem der nachlassende regulatorische Druck in Deutschland könnte beim größten Krankenhausbetreiber Europas die Aktionäre anlocken. Lesen Sie hier weiter.

Wochenrückblick Platin: Kaufsignal jetzt möglich

(04.12.2020) Nachdem das Industriemetall Platin vor wenigen Wochen über seinen 200-Wochen-Durchschnitt gesprungen war, zeigen sich dynamische Preiszuwächse bei diesem Rohstoff. In dieser Woche gelang es sogar an einen Horizontalwiderstand der letzten Jahre anzusteigen. Lesen Sie hier weiter.

SAP Long: 51 Prozent Chance! (02.12.2020) Der Kurs von SAP hat sich im November ordentlich vom Tief Ende Oktober emporgearbeitet. Gehebelte Zukäufe von Insidern in diesem Tief haben die Stimmung bei den Aktionären offensichtlich wieder aufgehellt und führten zu einer partiellen Erholung des Papiers. Lesen Sie hier weiter. Duerr Long: 77 Prozent Chance!

(30.11.2020) Ein großer Umsatzbringer für Dürr ist die Autoindustrie. In deren Kielwasser wird auch der Maschinenbauer an Fahrt hinzugewinnen. Seit dem Tief im März 2020 hat sich der Kurs im Aufwärtstrend beinahe verdoppelt und wird schon bei 40 Euro gesehen. Lesen Sie hier weiter.

Zoom Long: 84 Prozent Chance (03.12.2020) Der Aktienkurs von Zoom hat in den letzten Wochen eine Seitwärtsrange ausgebildet. Aktuell wurde die untere Begrenzung der Range trotz gemischt aufgenommener Quartalszahlen verteidigt und es geht wieder in Richtung Widerstand bei 503,06 US-Dollar. Lesen Sie hier weiter. Wochenvorschau Interessenkonflikt

