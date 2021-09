BRENNTAG - Mit Verkaufssignal in den DAX

Brenntag AG - WKN: A1DAHH - ISIN: DE000A1DAHH0 - Kurs: 83,360 € (XETRA)

Die Brenntag-Aktie steigt im Rahmen der Umstrukturierung im DAX in diesen Index auf. Heute ist sie erstmals im DAX gelistet.

Die Aktie startete im März 2020 nach einem Tief bei 28,68 EUR zu einer starken Aufwärtsbewegung. Am 23. Juli 2020 gelang der Ausbruch über den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch aus dem April 2015. Mit diesem Ausbruch wurde ein rechnerisches Ziel bei 94,79 EUR aktiviert. Am 31. August nähert sich der Wert diesem Ziel mit dem aktuellen Allzeithoch bei 87,40 EUR stark an.

Bereits mit einem Hoch bei 87,08 EUR vom 05. August 2021 schwenkte der Wert in eine enge Seitwärtsbewegung ein. Am Freitag fiel er unter den wichtigen Unterstützungsbereich um 84,24 EUR.

Korrektur gestartet?

Der Rückfall vom Freitag deutet auf den Start einer Korrekturbewegung hin. Diese könnte den Wert in den nächsten Tagen in Richtung des EMA 200 bei aktuell 75,04 EUR führen. Ein Ausbruch über 87,08 EUR auf Tagesschlusskursbasis wäre ein neues Kaufsignal. In diesem Fall wäre ein Anstieg 94,79 EUR möglich.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)