BROADCOM - Aktie vor Ausbruch?

Die Broadcom-Aktie befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Im Rahmen dieser Bewegung erreichte die Aktie am 19. Februar 2021 das aktuelle Allzeithoch bei 495,14 USD.

Seit diesem Hoch befindet sich die Aktie in einer Seitwärtsbewegung. Diese spielt sich zwischen diesem Hoch und einer Unterstützung bei 419,26 USD. Am 02. August testete der Wert zuletzt die obere Begrenzung dieser Seitwärtsbewegung. Seitdem kam es zu leichten Verlusten. Aber von Verkaufsdruck war zuletzt nichts zu sehen. Gestern kam es knapp über dem EMA 50 bzw. dem kurzfristigen Aufwärtstrend zu einer bullischen Tageskerze.

Ausbruch jetzt?

Die Broadcom-Aktie könnte zu einem ernsthaften Angriff auf das Allzeithoch ansetzen. Gelingt ein stabiler Ausbruch über 495,14 USD, dann könnte die Rally der letzten Monate und Jahre weitergehen. Ein erstes rechnerisches Ziel läge dann bei ca. 584,75 USD. Sollte der Wert allerdings unter den kurzfristigen Aufwärtstrend bei heute 474,48 USD abfallen, könnte es zu einer weiteren Verkaufswelle in Richtung der unteren Begrenzung der Seitwärtsbewegung, also in Richtung 419,26 USD kommen.

Fazit: Das mittelfristige Bild der Broadcom-Aktie ist noch neutral. Aber aktuell gibt es eine gute Chance, dieses wieder auf bullisch zu drehen.

Zusätzlich lesenswert:

GLOBAL FASHION GROUP - Der nächste Anlauf

XIAOMI - Käufer scheitern erneut

S&P 500 - Wann kommt der Crash?

Mehr Charts. Mehr Desktops. Mehr Mobilität. Mehr Guidants. Ab 9 Euro im Monat. Jetzt Guidants PRO holen!

Broadcom-Aktie

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)