BYD: Nach Rekordhoch nun Enttäuschung – Q3-Zahlen liefern deutlichen Ergebnisrückgang – Aktie fällt zweistellig

Der chinesische Elektroautobauer BYD hat heute seine Zahlen für das dritte Quartal veröffentlicht und konnte damit keinen Anklang bei den Anlegern finden. Das Unternehmen hat in Q3 einen Umsatz von etwa 54 Milliarden Yuan erwirtschaftet, was einem Plus von knapp 22 Prozent gegenüber dem Vorjahresniveau entspricht.

Das Nettoergebnis ist jedoch im Vorjahresvergleich um 27,5 Prozent gefallen. Auch BYD hat stark mit den Lieferengpässen bei Halbleitern und auch Lithium zu kämpfen - Marktexperten rechnen daher mit baldigen Preisanhebungen der Produkte von BYD. Das Management rechnet damit, dass sich die Engpässe bis in das Jahr 2022 ziehen werden.

Die Aktie ist im außerbörslichen europäischen Handel im über 11 Prozent in die Knie gegangen, nachdem vor ein paar Tagen noch ein neues Rekordhoch erreicht werden konnte.

onvista-Redaktion

Titelfoto: JMiks / Shutterstock.com

