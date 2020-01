CADENCE - Geht da wieder etwas?

Cadence Design Systems ist Weltmarktführer im Bereich von EDA-Software. Damit ist Software gemeint, die rechnergestützt Hilfsmittel für den Entwurf elektronischer Systeme liefert. Die Kunden des Unternehmenes stammen vorrangig aus dem Chipbereich. 2019 dürfte Cadence rund 2,33 Mrd. USD Umsatz und einen Gewinn je Aktie von gut 1,50 USD erzielt haben.

Ich trade seit einiger Zeit nur mehr über Guidants. Denn dort analysiere ich auch meine Basiswerte. Der Handel ist kinderleicht. Über Guidants mit dem Broker verbinden, Session TAN vergeben und loslegen! Ohne Mehrkosten und mit einer spürbaren Zeitersparnis! Alle Infos zum Handel über Guidants erfahren Sie hier.

Anders als viele Chipwerte hat das Papier von Cadence als "Zulieferer" bislang keine neuen 52-Wochenhochs oder gar Allzeithochs markiert. Erst im heutigen Handel arbeiten die Käufer am Überwinden gleich mehrerer Widerstände. So liegen markante Hochs im Chart bei 70,50, 70,90 und 71,10 USD. Werde all diese charttechnischen Hürden per Tagesschlusskurs überwunden, wäre eine mehrmonatige Bodenbildung abgeschlossen. Die Aktie hätte in diesem Fall wieder das Potenzial, in Richtung des Allzeithochs bei 77,08 USD anzusteigen.

Scheitert der heutige Ausbruchsversuch dagegen und wird die Aktie wieder abverkauft, müssen die Käufer kurzfristig sehen, dass sie die Tiefs um 69 USD verteidigen. Gelingt dies nicht, wäre die Chance eines schnellen Ausbruchs und damit verbunden eines schnellen Kaufsignals erst einmal vertan. Es wäre ein kompletter Neuaufbau des Aufwärtsmomentums nötig, welcher zunächst einen Umweg über den EMA50, eventuell sogar über den EMA200 bei rund 65 USD, mit sich bringen könnte.

Das hier vorgestellte Setup weist folglich ein ansprechendes Chance-Risiko-Verhältnis aus, kann sich aber schnell erledigt haben, sollte beispielsweise der Gesamtmarkt in den kommenden Tagen stärker unter Druck geraten.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. USD 2,33 2,50 2,69 Ergebnis je Aktie in USD 1,51 1,63 1,78 Gewinnwachstum 7,95 % 9,20 % KGV 47 44 40 KUV 8,6 8,0 7,4 PEG 5,5 4,3 *e = erwartet

Cadence-Design-Systems-Aktie

GodmodeTrader- und Guidants-Nutzer aufgepasst: Was gefällt Ihnen an unseren Portalen am besten? Welche Funktionen nutzen Sie am häufigsten? Welche Inhalte vermissen Sie noch? Nehmen Sie bis zum 06. Januar 2020 an einer kurzen Umfrage teil und helfen Sie so dabei, GodmodeTrader und Guidants noch besser an Ihre persönlichen Bedürfnisse anzupassen. 20 Minuten Ihrer Zeit reichen aus! Ihre Antworten werden selbstverständlich anonymisiert erhoben. Unter allen Teilnehmern verlosen wir 20 x 3-Monats-Abos für Guidants PRO, 10 x Guidants PROup und 5 x Guidants PROmax. Hier geht's zur Umfrage

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)