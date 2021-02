com.on Der Börsenpodcast: Bulle oder Bär – wer gewinnt die Oberhand? – Bayer, Telekom, Carnival Plug Power unter der Lupe

Der deutsche Leitindex schwächelt weiter. Auch diese Woche konnte er den leichten Abwärtstrend nicht stoppen. Der Dax verliert in den vergangenen 5 Handelstagen 1,5 Prozent. Damit entfernt er sich weiter in kleinen Schritten vom Allzeithoch und der Marke von 14.000 Punkten. Übernehmen die Bären so langsam das Ruder?

Sorgen um Inflation, Bayer und Plug Power

Jerome Powell hat zwar am Dienstag gesagt, dass die Notenbank nicht plane von ihrem Kurs der lockeren Geldpolitik abzuweichen, trotzdem wirkten die Beruhigungspillen des Fed-Chefs nur einen Tag. Bereits Donnerstag zogen die US-Zinsen weiter an und die Nervosität war sofort zurück.

Über 10 Milliarden Euro Verlust ist schon mal ein Pfund, dass Bayer seinen Aktionären vor den Latz knallte. Obendrauf noch eine Dividenden-Kürzung und die schlechte Stimmung rund um das Papier war perfekt. Ist die Erholung des Papiers damit wieder gestoppt?

Nicht überzeugende Zahlen gab es auch von Plug Power. Die Amerikaner verfehlten besonders beim Verlust je Aktie deutlich die Erwartungen der Analysten. Damit korrigiert die Aktie weiter und ist von ihrem Allzeithoch mittlerweile gut 40 Prozent zurückgekommen. Wo findet das Papier seinen Halt?

Das Experten-Duo Andreas Lipkow, Finanzstratege bei der comdirect und Markus Weingran, Redaktionsleiter bei onvista, hat sich in der neuen Folge von com.on die wichtigsten Themen der Börsenwoche zur Brust genommen.

Viel Spaß beim Anhören

Teil 1:

# Inflationssorgen und steigende Zinsen werden zur Belastung

# Gamestop: Geht es schon wieder los?

# Dax unter Druck - gewinnen die Bären die Oberhand?

Der zweite Teil des Börsenpodcasts gehört wie gewohnt den Zuhörern. Unter comon@onvista.de können Sie ihre Fragen an Markus Weingran und Andreas Lipkow stellen. Diese Fragen haben die beiden Experten in der heutigen Folge für Sie beantwortet:

Teil 2:

# Deutsche Telekom: Gute Zahlen kommen nicht an – warum?

# Plug Power: Zahlen stoppen Abwärtstrend nicht - wo findet die Aktie halt?

# BASF: Eine Milliarden Verlust - läuft es doch nicht so gut wie angenommen?

# Bayer: Hoher Verlust - ist die Luft schon wieder raus?

# Grenke: Verdacht der Geldwäsche nicht bestätigt - Befreiungsschlag?

Teil 3:

onvista: Microstrategy/PowerCell/Square

comdirect: Carnival / Curevac / Twitter

Viel Spaß beim Anhören!