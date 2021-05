com.on Der Börsenpodcast: Hat der Dax Luft für 16.000 Punkte und mehr? – AMC, Shell, Bayer und ist bei Plug Power das Schlimmste überstanden?

Der Deutsche Leitindex arbeitet sich weiterhin in kleinen Schritten nach oben. Allerdings fehlt den Anlegern bislang die Courage nach einem neuen Allzeithoch auch weiter zuzugreifen. Sobald ein neuer Höchststand markiert ist, setzen die ersten Gewinnmitnahmen ein. Geht das auf lange Sicht gut oder nimmt diese Entwicklung ein böses Ende?

Die Gerichte haben gesprochen

Gleich zwei große Konzerne haben in dieser Woche von den Gerichten einen Denkzettel verpasst bekommen. Erst wurde Shell von in Den Haag dazu verdonnert seine Strategie zur Verringerung seiner Emissionen zu beschleunigen und dann musste Bayer schmerzlich feststellen, dass US-Richter Chhabria sich auf den Vergleichsvorschlag der Leverkusener keinesfalls einlassen wird. In beiden Fällen reagierten die Anleger über die Entscheidungen nicht gerade erfreut.

Das Experten-Duo Andreas Lipkow, Finanzstratege bei der comdirect und Markus Weingran, Redaktionsleiter bei onvista, hat sich in der neuen Folge von com.on die wichtigsten Themen der Börsenwoche zur Brust genommen.

Viel Spaß beim Anhören

Teil 1:

# Berichtssaison ist vorbei - fehlen jetzt die Impulse für höhere Kurs?

# Fängt die EZB im Wording auch an die Märkte auf einen Rückgang der Anleihenkäufe einzustimmen?

# Bitcoin erholt sich nur schwerlich - Zeit vorsichtiger zu werden?

Der zweite Teil des Börsenpodcasts gehört wie gewohnt den Zuhörern. Unter comon@onvista.de können Sie ihre Fragen an Markus Weingran und Andreas Lipkow stellen. Diese Fragen haben die beiden Experten in der heutigen Folge für Sie beantwortet.

Teil 2:

# Shell: Gericht in Den Haag fordert schnellere Umsetzung der Emissions-Reduzierung - schlecht für die Aktie?

# Bayer: Neues Schlappe vor Gericht - Wann ist dieses leidige Thema vorbei?

# Salesforce: Können die guten Zahlen die Aktie auf neue Hochs treiben oder sehen wir ähnliches wie bei Apple und Amazon?

# Plug Power: Aktie wieder im Aufwind - Jetzt wieder einsteigen?

# VW: Milliarden-Angebot für Lamborghini stößt auf taube Ohren - richtig?

Teil 3:

onvista: Airbus, Ford und Coinbase

comdirect: AMC, Shop Apotheke und Qiagen

Stellen Sie den Experten Ihre Fragen: Einfach eine Email an comon@onvista.de schicken.

Viel Spaß beim Anhören!