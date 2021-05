com.on Der Börsenpodcast: Ist Sell in May die bessere Alternative? – Bayer, Nel, Varta und Biontech im Check

Die Lage war in dieser Woche schon sehr angespannt. Nachdem der Dax wieder unter die Marke von 15.000 Punkte abtauchte, konnten Anleger schon schlimmes befürchten. Allerdings bekam der Dax auch schnell wieder die Kurve und beendete die Woche sogar mit einem Plus von 1,5 Prozent. Ist das Thema Sell in May damit wieder vom Tisch?

Biden, Yellen und Zahlen ohne Ende

Die größten Störfeuer für die Märkte kamen diese Woche aus den USA. Erst nahm Finanzministerin Janet Yellen das böse Wort „Zinserhöhung“ in den Mund und schickte erst einmal die amerikanischen Tech-Werte auf Talfahrt. Einen Tag später setzte sich die Biden-Regierung für eine Aufhebung des Patentschutzes bei den Impfstoffen ein. Pfizer/Biontech & Co. rutschten zweistellig ins Minus.

Auch in dieser Woche gab es für die Anleger wieder eine große Tüte Zahlen-Futter. VW präsentierte seine endgültigen Zahlen, die Fresenius-Familie legte eine frische Bilanz vor und Henkel hob seine Prognose an.

Das Experten-Duo Andreas Lipkow, Finanzstratege bei der comdirect und Markus Weingran, Redaktionsleiter bei onvista, hat sich in der neuen Folge von com.on die wichtigsten Themen der Börsenwoche zur Brust genommen.

Viel Spaß beim Anhören

Teil 1:

# Janet Yellen schockt kurz die Märkte mit dem bösen Wort Zinserhöhung - Alles wieder gut?

# USA sind auch für Aufhebung des Patentschutzes bei Impfstoffen - Story damit vorbei?

# Sell in May jetzt doch?

Der zweite Teil des Börsenpodcasts gehört wie gewohnt den Zuhörern. Unter comon@onvista.de können Sie ihre Fragen an Markus Weingran und Andreas Lipkow stellen. Diese Fragen haben die beiden Experten in der heutigen Folge für Sie beantwortet:

Teil 2:

# VW heute mit den endgültigen Zahlen - Probleme wegen Chipmangen sieht man da nicht - kommt das noch?

# Fresenius & FMC mit Zahlen - nix dolles, oder?

# Infineon: Nach guten Zahlen kommt die Aktie nicht vom Fleck - warum?

# Ballard Power: Aktie stürzt nach Zahlen ab - aussteigen?

# Henkel: Umsatzprognose angehoben - Aktie interessant?

Teil 3:

onvista: Nel, Ocugen, Varta

comdirect: Bayer, Biontech, BYD

Stellen Sie den Experten Ihre Fragen: Einfach eine Email an comon@onvista.de schicken.

Viel Spaß beim Anhören!