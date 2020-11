com.on – Der Börsenpodcast: Löst Biden-Sieg eine Jahresendrallye aus? – Allianz, Bayer, Alibaba und Nel im Bilanz-Check

Die US-Bürger haben entschieden: Jo Biden wird der neue Präsident der Vereinigten Staaten und Donald Trump zieht dagegen vor Gericht. Damit ist eigentlich das schlimmste Szenario, dass die Experten auf der Rechnung hatten, eingetreten. Die Märkte scheinen das aber nicht so zu sehen. Der deutsche Leitindex legte in der abgelaufenen Wahlwoche fast genau um 8 Prozent zu. Löst der Sieg von Joe Biden eine Rallye an den Märkten aus?

Allianz überrascht die Anleger und Alibaba schockt sie

Die Zahlen der Allianz wurden mit gemischten Gefühlen erwartet. Wie sehr hat die Corona-Krise dem größten europäischen Versicherer zugesetzt? Nicht so stark wie erwartet. Die Allianz hat sich im dritten Quartal besser geschlagen als erwartet.

Auch Alibaba hat in dieser Woche gute Zahlen präsentiert. Trotzdem kam die Aktie deutlich unter Druck. Der geplante Rekord-Börsengang der Ant Group wurde kurzerhand von der Börse Shanghai verhindert bzw. verschoben. Wie stark wird das „chinesische Amazon“ von diesem Rückschlag belastet sein?

Das Experten-Duo Andreas Lipkow, Finanzstratege bei der comdirect und Markus Weingran, Redaktionsleiter bei onvista, hat sich in der neuen Folge von com.on die wichtigsten Themen der Börsenwoche zur Brust genommen.

Teil 1:

# US-Wahl: Denkbar ungünstigste Szenario ist eingetreten, aber aktuell keine Belastung!

# Berichtssaison ist zum Großteil durch - Corona-Belastungen geringer als angenommen?

# Dax: Kommt jetzt eine Winter-, Weihnachts- oder Jahresendrallye?

Der zweite Teil des Börsenpodcasts gehört wie gewohnt den Zuhörern. Unter comon@onvista.de können Sie ihre Fragen an Markus Weingran und Andreas Lipkow stellen. Diese Fragen haben die beiden Experten in der heutigen Folge für Sie beantwortet:

Teil 2:

# Allianz: Zahlen sind eine Überraschung - Aktie jetzt im Aufwind?

# Nel: Wie ist die Bilanz einzuordnen?

# Bayer: Die endgültigen Zahlen waren auch kein Zuckerschlecken - kann es noch tiefer gehen?

# Alibaba: Zahlen & abgesagter Börsengang - ein gefährlicher Mix?

# Telekom: US-Tochter glänzt mal wieder - T-Aktie bald auch?

Teil 3:

onvista: PowerCell / BYD / Nio

comdirect: Biogen / PayPal / Xiaomi

