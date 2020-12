Commerzbank legt für geplanten Stellenabbau weitere Millionen zurück

FRANKFURT (dpa-AFX ) - Die Commerzbank legt für ihre Restrukturierung weiteres Geld beiseite. Für den geplanten Stellenabbau habe die die Bank im Schlussquartal 2020 weitere Rückstellungen in Höhe von 610 Millionen Euro verbucht, teilte die Bank am Montag in Frankfurt mit. Dieses Geld sei für den Abbau von 2300 Vollzeitstellen vorgesehen.

Bereits im dritten Quartal hatten Filialschließungen und ein Altersteilzeitangebot für Mitarbeiter zu Aufwendungen von 200 Millionen Euro geführt./stk/mis