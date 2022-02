Compleo: Talfahrt geht weiter – Privatbank Qurin senkt das Kursziel um mehr als 50 Prozent

Zum Wochenstart konnte die Aktie des Anbieters von Ladesäulen noch gut zulegen. In einem freundlichen Marktumfeld geht es allerdings heute schon wieder mit dem Kurs um mehr als 2 Prozent abwärts. Damit rangiert das Papier rund 66 Prozent unter seinem Allzeithoch bei 112,59 Euro. Grund für den heutigen Rücksetzer in eine Analyse der Privatbank Quirin. Das Votum lautet zwar nach wie vor „Buy“ allerdings sieht Analyst Daniel Kukalj beim Kursziel mittlerweile deutlich weniger Potenzial als zuvor.

Aussichten schrumpfen um mehr als 50 %

Genauso wie die amerikanische Konkurrenz ist die Aktie von Compleo böse unter die Räder gekommen. Seit Jahresanfang ist der Kurs um gut 35 % in den Keller gerutscht. Und jetzt dampft Qurin auch noch die Fantasie für das Erholungspotenzial ein. Analyst Daniel Kukalj rät zwar immer noch die Aktie zu „Kaufen“ aber er senkt das Kursziel für das Papier von 125 auf 54 Euro. Gründe für diesen Schritt seien die deutlich gesunkene Bewertung der Vergleichsgruppe sowie der Verwässerungseffekt angesichts der Kapitalerhöhung Ende 2021.

Aktie hat an der Aussicht zu knabbern

Mit seinem neuen Kursziel zerstört Kukalj bei vielen Anlegern die Hoffnung, dass die Aktie wieder relativ schnell ihr Allzeithoch von August vergangenen Jahres erreicht. Das hätte nämlich vom aktuellen Niveau einen Potenzial von mehr als 200 Prozent bedeutet. Nach der Einschätzung des Experten der Privatbank Quirin sind es jetzt aber nur noch 42 Prozent. In normalen Börsenzeiten wäre das noch sehr ordentlich gewesen. Für einige der erfolgsverwöhnten Anleger der vergangenen 1 1/2 Jahre ist es doch eher dürftig. Allerdings müssen sich die Investoren auch wieder daran gewöhnen, dass die Börse zur „Normalität“ zurückkehrt und die Aussichten auf 42 Prozent Kursgewinn nicht die schlechtesten sind. Trotzdem wirkt die drastische Kurssenkung erst einmal negativ.

Der Rücksetzer könnte aber auch eine Gelegenheit auf ein Kursplus von 42 Prozent seien, wenn man die Analyse positiv sehen möchte. So wie die Aktie in einer Übertreibung zu stark nach oben gelaufen ist, so hat sie jetzt deutlich zu viel Luft abgelassen. 54 Euro ist daher ein guter Kurs, um sich in der Mitte zu treffen. Mutige Anleger setzen daher einen Fuß in die Tür.

Von Markus Weingran

Foto: Homepage Compleo