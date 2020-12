CORESTATE CAPITAL - Schlimmer geht immer

Corestate Capital Holding S.A - WKN: A141J3 - ISIN: LU1296758029 - Kurs: 14,470 € (XETRA)

Ginge es um ein Special "Die gruseligsten Aktiencharts Deutschlands", die Aktie von Corestate Capital würde darin einen Ehrenplatz erhalten. Zunächst verheißungsvoll gestartet nach dem IPO im Jahr 2016, ist von Kursen über 50 EUR inzwischen nichts mehr zu sehen. Die Aktie fiel zuletzt immer weiter zurück und notiert auch unter den Tiefs des ersten Quartals. Kurzum: So sieht ein technischer Underperformer aus!

Was zuletzt an Personalien beim Immobilien-Investmentmanager an die Öffentlichkeit drang, kann man gut und gerne als Seifenoper bezeichnen. Für den Vorstandsposten war eigentlich Klaus Schmitt vorgesehen. Dieser tritt das Amt aber nun nicht mehr an. Stattdessen übernimmt Rene Parmantier den Chefposten, Lars Schnidrig wird neuer Finanzchef. Eventuell haben diese Personalien mit Verschiebungen in der Aktionärsstruktur zu tun. Denn vor einigen Tagen wurde bekannt, dass die Großaktionäre Norbert Ketterer, Sandra Ketterer und Yannick Heller so gut wie alle ihre Anteile an verschiedene Investoren abgestoßen hatten. Aufsummiert waren das knapp ein Viertel der Aktien. Auf der anderen Seite gelang es Corestate Capital mit Vestigi Immobilien Investments Limited Partnership einen neuen Ankeraktionär zu gewinnen. Dieser hält nun 9,9 % der Aktien. Unruhiger kann es bei einem Unternehmen also fast nicht zugehen und das spiegelt sich auch im Aktienkurs wider.

Aus tradingtechnischer Sicht ist der Wert insofern interessant, als dass der jüngste Anstieg zu 61,8 % korrigiert wurde. Das entsprechende Kurslevel notiert bei 14,35 EUR. Dort, spätestens aber im Bereich des Supports bei 13,78 EUR müssen sich die Käufer zeigen, ansonsten drohen in den kommenden Wochen weitere Kursabgaben und neue Allzeittiefs unter 11,70 EUR. Gelingt eine Stabilisierung, wären Erholungen in Richtung 16,00 EUR denkbar. Erst über 18,65 EUR entspannt sich die Situation etwas.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mio. EUR 303,00 199,30 250,00 Ergebnis je Aktie in EUR 5,11 0,79 2,34 KGV 3 18 6 Dividende je Aktie in EUR 0,26 0,21 0,81 Dividendenrendite 1,79 % 1,45 % 5,59 % *e = erwartet

