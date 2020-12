Corona-Impfstoff von BioNTech erhält EU-Zulassung

Frankfurt (Reuters) - Freie Bahn für den Covid-19-Impfstoff von BioNTech und Pfizer in der Europäischen Union.

Am Montagabend erteilte die Europäische Kommission die finale Genehmigung. Zuvor hatte bereits der Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA eine bedingte Zulassung des Impfstoffs für Personen ab 16 Jahren empfohlen. Mit Impfungen in der Europäischen Union könnte nun in wenigen Tagen begonnen werden. Es ist der erste dort zugelassene Covid-19-Impfstoff.