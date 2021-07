Covestro: Aktie bricht Korrekturtrend – DZ Bank optimistischer, JPMorgan bleibt skeptisch

Nach der optimistischeren Jahresprognose vom Vortag haben die Papiere von Covestro am Dienstag mit etwas Verspätung zugelegt. Mit bis zu 2 Prozent Plus auf 57,60 Euro knackten die Anteilsscheine des Kunststoffkonzerns den seit Anfang März gültigen Korrekturtrend.

Eine wirkliche Überraschung war die Aufstockung der Jahresziele zum Wochenauftakt nicht. Nachdem BASF bereits am Freitag zuversichtlicher für 2021 geworden war, konnten sich Anleger auf positive Signale von anderen in der Chemiebranche einstellen.

Gleichwohl gab es Analystenlob: „Covestro befindet sich in einer kurzfristigen Boom-Phase, die bisher stärker ausfällt als erwartet“, erklärte Peter Spengler von der DZ Bank. Er hält die Aktien im Vergleich für deutlich unterbewertet und sieht den fairen Wert nun bei 75 Euro.

Auch der insgesamt skeptische Experte Chetan Udeshi von JPMorgan stockte sein Ziel immerhin auf 55 Euro auf. Er hält die Aktie zwar gemessen an den nun steigenden Erwartungen für 2021 für sehr günstig, rechnet aber 2022 mit einem deutlichen Rückschlag. Entsprechend votiert er anders als Spengler mit „Underweight“.

onvista-Redaktion: Die erneut angehobene Prognose und die anhaltend starke Nachfrage nach den Produkten von Covestro machen Mut für das zukünftige Geschäft. Am spannendsten bleibt jedoch die neue Firmenstruktur: Mit Wirkung zum ersten Juli hatten die Leverkusener ihre Konzernorganisation neu aufgestellt. Die nun sieben operativen Geschäftseinheiten werden in zwei Geschäftsbereichen zusammengefasst: Performance-Materialien sowie das Spezialitätengeschäft.

Als Investmentstory am interessantesten dürfte dabei das Spezialgeschäft sein, denn hier hat Covestro nun unter anderem einen Fuß im 3D-Druck in der Tür. Langfristig könnte der Konzern durch seine Zukäufe in diesem Bereich sogar zum Marktführer für 3D-Druck-Materialien werden. Das 3D-Druck-Segment ist zwar noch in einem frühen Stadium, doch die Serienfertigung in verschiedensten Bereichen rückt immer näher – und genau hier liegt für Covestro als Zulieferer eine große Chance. Das Wachstumspotenzial ist enorm.

