Sion Power, ein führender Entwickler von Akkus der nächsten Generation, hat einen Vertrag mit Cummins abgeschlossen, einem der globalen Marktführer im Bereich der Entwicklung von Antrieben und Bauteilen für Antriebe. Es geht um Design und Lieferung von Batteriezellen auf Grundlage der proprietären Lithium-Metall-Akkutechnik Licerion® für Elektrofahrzeuge (Electric Vehicles, EVs) für Anwendungen in kommerziell genutzten Elektrofahrzeugen. In Verbindung mit dem Vertrag hat Cummins eine Investition in Sion Power getätigt.

Gemäß dem Vertrag wird sich Sion Power an einem mehrjährigen Entwicklungsprogramm für Design und Lieferung großformatiger Lithium-Metall-Batteriezellen für die Verwendung in Cummins-Batteriepacks beteiligen. Die von Cummins entwickelten Akkus sollen in die Elektroantriebe des Unternehmens für kommerziell genutzte Fahrzeuge integriert werden.

Der Geschäftsführer von Sion Power, Tracy Kelley, sagte: „Licerion® von Sion Power ist eine grundlegende Technologie für die zukünftig von Cummins angebotenen kommerziell genutzten Elektrofahrzeuge. Cummins ist ein idealer Partner, mit dem Sion Power diese nächste Generation der elektrischen Mobilität ermöglichen und die Dekarbonisierung der Transportindustrie in signifikantem Maße unterstützen kann.“

Die hoch energetische Batteriechemie von Sion Power ist ein wichtiger Bestandteil des Fahrplans von Cummins zur Elektrifizierung der Produkte des Unternehmens für kommerziell genutzte Fahrzeuge. Auf Grundlage der proprietären Lithium-Metall-Anodentechnik von Sion Power und unter Einbeziehung des patentierten Fertigungsverfahrens des Unternehmens stellt die Zelle einen robusten, lange haltbaren Akku für die anspruchsvollen Anwendungen von Cummins dar.

„Unsere Kunden verlassen sich darauf, dass Cummins die robustesten Elektroantriebe der Welt liefert“, sagte Amy Davis, Vice President bei Cummins und Präsidentin des Segments New Power bei dem Unternehmen. „Wir brauchen Akkutechnologien, die die Erwartungen bezüglich Leistung und Kosten bei den harten Nutzungsbedingungen von Nutzfahrzeugen erfüllen.“

Über Sion Power

Sion Power ermöglicht mit seiner Technologie Licerion® Fortschritte in der Akku-Industrie. Licerion® ist ein fortschrittlicher Ansatz für Lithium-Metall-Akkus, die in einem Akku von gleicher Größe und gleichem Gewicht doppelt so viel Energie wie ein herkömmlicher Lithium-Ionen-Akku enthalten. Infolgedessen haben Licerion®-Akkus das Potential, die Leistung kommerziell und privat genutzter Elektrofahrzeuge deutlich zu verbessern. Besuchen Sie Sion Power im Internet unter www.sionpower.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

Über Cummins Inc.

Cummins Inc., ein weltweit führendes Unternehmen für Motoren, ist ein aus sich ergänzenden Firmensegmenten bestehender Konzern; die Segmente designen, fertigen, vertreiben und warten jeweils ein breites Portfolio von Antriebslösungen. Die Produkte des Unternehmens reichen von mit Diesel, Erdgas, Strom betriebenen sowie hybriden Antrieben bis hin zu Bauteilen für Antriebe, etwa Produkten für Filter, Nachbehandlungen, Turbolader, Kraftstoffsysteme, Steuersysteme, Lüftungssysteme, automatisierte Getriebe, Systeme zur Erzeugung elektrischer Energie, Akkus, elektrifizierte Stromsysteme, Wasserstoffgewinnung und Brennstoffzellen. Cummins hat seinen Sitz seit der Firmengründung 1919, in Columbus, Indiana (USA) und beschäftigt etwa 57.800 Menschen, die sich über drei für gesunde Communitys kritische Prioritäten der unternehmerischen Verantwortung für eine wohlhabendere Welt einsetzen: Bildung, Umwelt und Chancengleichheit. Cummins betreut seine Kunden online, über ein Netzwerk firmeneigener und unabhängiger Vertriebsstandorte sowie über Tausende von Händlerstandorten weltweit. Das Unternehmen verdiente im Jahr 2020 etwa 1,8 Milliarden USD, bei Umsätzen von 19,8 Milliarden. Mehr erfahren Sie unter cummins.com.

