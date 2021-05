DAIMLER - Wenn nicht jetzt, wann dann?

Daimler AG - WKN: 710000 - ISIN: DE0007100000 - Kurs: 77,540 € (XETRA)

Nachdem der bisherige steile Aufwärtstrend bis an und bereits knapp über den Widerstand bei 76,48 EUR geführt hatte, bildete die Daimler-Aktie ab April eine bullische Flagge aus, die nach einer Bodenbildung bei 69,93 EUR nach oben verlassen wurde.

Ausbruch ist Pflicht, Rally bis 87,00 EUR ist die Kür

Angetrieben von diesem Kaufsignal zog der Wert mit dem Momentum der Frühjahrsrally wieder bis an das Verlaufshoch bei 77,96 EUR an, das im gestrigen Handel erreicht wurde. Zur Krönung dieser Aufwärtsserie sollte die Aktie jetzt auch über 77,96 EUR springen und die kurzfristigen Ziele bei 80,50 und 82,50 EUR erreichen.

Dort könnte ein Pullback an das aktuelle Hoch und den früheren Widerstand bei 76,48 EUR folgen, ohne den Ausbruch in Frage zu stellen und in einen weiteren mittelfristigen Anstieg münden. Oberhalb von 82,50 EUR hat dieser das Potenzial bis 87,00 EUR zu führen.

Unter 74,00 EUR wird es eng

Aktuell ist eine Korrektur bis an die 74,00 EUR-Marke denkbar, ohne dass die Ausbruchschancen geschmälert würden. Sollte die Daimler-Aktie aber unter diese Marke fallen, wäre der aktuelle Anstieg seit 69,93 EUR unterbrochen und dieses Tief das nächste charttechnische Ziel. Darunter stünde bereits ein Einbruch bis 64,97 EUR auf der Agenda.

Daimler AG Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)