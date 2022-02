Das geheime Erfolgsrezept von Tesla …

Die Tesla-Aktie gehört zu den Top-Performern der letzten zehn Jahre. Wie nachhaltig diese Wertsteigerung am Ende ist, das bleibt aus heutiger Sicht jedoch ungewiss. Schließlich gibt es auch einige Kritiker, die die Wettbewerbsvorteile des Elektroauto-Pioniers langfristig schwinden sehen.

Das soll uns heute aber weniger interessieren. Viel interessanter ist, was den außergewöhnlichen Erfolg der Tesla-Aktie ausmacht. Und hier lohnt sich natürlich ein Blick in die Vergangenheit, denn aus ihr kann man manchmal lohnende Schlüsse für die Zukunft gewinnen.

Eines der ersten Erfolgsgeheimnisse ist auf den Early-Mover-Status von Tesla zurückzuführen. Tesla gilt als Pionier des Elektroautos. Das Unternehmen hat sich somit auf einen Markt spezialisiert, der so noch gar nicht existierte.

Das zweite Erfolgsgeheimnis der erfolgreichen Unternehmensentwicklung liegt in dem großen Wachstumsmarkt begründet. Besitzt man einen Early-Mover-Status in einem Markt, der zusehends an Größe gewinnt, so wird man mit ihm nach oben gespült. Entsprechend hoch sollten die Wachstumsraten sein.

Visionärer CEO

Auch wenn sich ein Marktumfeld gut entwickelt, so bedeutet dies nicht immer auch, dass sich der Marktführer gut entwickelt. Entscheidend ist hier, dass ein Unternehmen einen visionären CEO besitzt.

Dieser ist bei Tesla mit Elon Musk definitiv vorhanden. Einige halten ihn für ein Genie und einen Wahnsinnigen zugleich.

Fokussierung auf Kundenprobleme

Eines der Erfolgsgeheimnisse von Tesla könnte zudem mit der Fokussierung des Unternehmens auf Kundenprobleme genannt werden. Viele Unternehmen fokussieren sich hingegen primär auf Produktprobleme. Sie versuchen, gute Produkte zu entwickeln und zu vermarkten, ohne dabei zu verstehen, was das Leben des Kunden erleichtert. Auch sieht man das Produkt nicht in einem Gesamtkontext.

Anders bei Tesla: Das Unternehmen hat verstanden, dass ein Automobil der Zukunft deutlich mehr können muss, als nur eine Strecke von A nach B zurückzulegen. Vielmehr muss ein Automobil eine Software besitzen, welche die Hardware (Auto) steuert.

Damit wird nicht nur der Grundstein für das autonome Fahren gelegt. Nein, es können dem Kunden auch ganz andere Serviceoptionen angeboten werden.

Tesla kontrolliert die Wertschöpfungskette

Interessant bei Tesla ist vor allem die Kontrolle der Wertschöpfungskette. Im Gegensatz zu anderen Automobilherstellern kontrolliert Tesla die eigene Wertschöpfungskette stärker, indem es viele seiner Bauteile selbst herstellt. Das sichert nicht nur die Qualität, sondern sorgt vor allem dafür, dass die Innovation auf Bauteilebene hoch und exklusiv bleibt.

Start-up-DNA

Nicht zuletzt bleibt die Start-up-DNA zu erwähnen. Start-ups zeichnen sich häufig durch eine unkomplizierte Herangehensweise aus. Sie besitzen keine starren Arbeitsstrukturen und können so dynamisch Probleme lösen. Auch besitzen sie einen Trieb, ständig neue Herausforderungen anzunehmen.

Unternehmen mit einer Start-up DNA suchen ständig neue Wachstumsmöglichkeiten, um ihr Produkt zum Welterfolg zu führen. Das ist natürlich nicht immer einfach, besonders dann, wenn sich das Umfeld nicht positiv entwickelt.

Trotz guter Voraussetzungen für einen Unternehmenserfolg ist am Ende vor allem eines unabdingbar: eine große Portion Glück.

