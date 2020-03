DAX: Anleger schöpfen Hoffnung

Investoren schöpfen am letzten Handelstag dieser Woche wieder merklich Hoffnungen, nachdem die Bundesregierung zahlreiche Gegenmaßnahmen zum wirtschaftlichen Abschwung verkündet hatte. Dabei hat unter anderem die Ankündigung umfangreicher Staatshilfen für eine deutliche Erholung des DAX-Index gesorgt, zur Stunde wird das Barometer bei 9.665 Punkten bzw. 5,5 Prozent höher zum gestrigen Schlussstand taxiert.

Den positiven Umschwung an den Aktienmärkten dürfte sicherlich auch die US-Notenbank mitbewirkt haben, diese stellt Liquidität in Höhe von 1,5 Billionen USD zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen ausgelöst durch die Pandemie zur Verfügung. Bereits im gestrigen frühen Handel hatte sich bei den US-Indizes ein zaghafter Boden breitgemacht, der im weiteren Handelsverlauf merklich ausgebaut werden konnte und zu einem positiven Handelsstart an den europäischen Märkten am Freitag geführt hatte.

Noch aber konnte der heimische Index das Widerstandsniveau von rund 10.000 Punkten nicht überwinden, kratzt aber schon merklich an dieser Marke. Sollte dies im weiteren Handelsverlauf gelingen, wären anschließend Kursgewinne zurück an die Dezembertiefs aus 2018 bei 10.279 Punkten möglich. Ob die zum Donnerstag gerissene Kurslücke allerdings vollkommen geschlossen werden kann, bleibt abzuwarten. Einige dieser stehen seit dem jüngsten Sell-Off noch weit offen.

Eine merkliche Eintrübung des Chartbildes würde sich hingegen bei einem erneuten Kursrutsch unter 9.500 Punkte ergeben, in diesem Fall müssten Rückläufer an die aktuellen Jahrestiefs von 9.139 Zählern einkalkuliert werden. Dies würde jedoch Zweifel an der Standhaftigkeit der Unterstützungszone zwischen 9.200 und 10.000 Punkten wecken. Sollte diese nachhaltig aufgegeben werden, ließen sich lediglich noch Abgaben auf rund 8.000 Punkte ableiten.

Weitere Daten im heutigen Handelsverlauf sind rar, das Konsumklima der Uni Michigan für den Monat März (vorläufig) wird um 15:00 Uhr vorgelegt, daran schließt sich Großbritanniens CBI-Index der Frühindikatoren aus Januar an und schließlich noch der Commitments of Traders (COT) Report um 20:30 Uhr MEZ. Spannender dürfte zudem noch die Sachlage in punvto Ölkrieg sein, der Schmierstoff der Weltwirtschaft legte heute ebenfalls deutlich zu und bewegt sich nun auf einem Kursniveau von 35,25 US-Dollar je Fass.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 9.780 // 9.895 // 10.000 // 10.174 // 10.279 // 10.386 Unterstützungen: 9.000 // 8.699 // 8.354 // 8.000 // 7.788

