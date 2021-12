Dax gewinnt dritten Tag in Folge

Kurz vor den Weihnachtsfeiertagen sind die Anleger an der Börse weiter in Kauflaune. Der Dax kann den 3. Tag in Folge zulegen. Continental-Aktien profitieren von einer optimistischen Prognose. Papiere von Ryanair trotzen einer Gewinnwarnung.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008, DE000A0D9PT0, DE0005439004, DE0006599905, DE0007165631, IE00BYTBXV33,